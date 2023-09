Anahí: Juan Osorio niega ser el responsable de su anorexia

La cantante mexicana Anahí habló abiertamente de los trastornos alimenticios que sufrió. Si bien era un tema que la integrante de RBD mencionó en otras ocasiones, jamás reveló cuál fue el origen de su anorexia.

En una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga mencionó que todo comenzó cuando era una adolescente y fue presionada por un alto ejecutivo. “Una vez en Televisa un productor, que claro que no voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora”, explicó en aquel momento “Él llega conmigo y me dice: ‘Oye, Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita”.

Esto le desató a la actriz la anorexia nerviosa con la que luchó por muchos años.

Las especulaciones no se hicieron esperar y señalan a Juan Osorio. Ante ello, él respondió:

“Anahí y yo somos, y con su esposo, creo yo, más, amigos. Nunca le dije nada sobre su físico, no”, aclaró Osorio a los medios de comunicación.

“La verdad es que no es un tema conmigo, nunca le digo a una actriz ‘eres esto o lo otro’. Si la necesito de una manera, conversamos y se pone en forma nada más”.

El ex de Niurka Marcos reafirmó que “nunca en la vida” le pidió a Anahí que se pusiera a dieta o algo parecido. “La quiero mucho. Trato de respetar mucho a los seres humanos y a mis compañeros más”.

Mientras esto ocurre, el esposo de la cantante y actriz, Manuel Velasco, negó tener un vínculo con el colombiano actor porno Alejo Ospina, luego de ser fotografiado juntos en el show de la gira del reencuentro de RBD que tuvo lugar en el Madison Square Garden en Nueva York.

