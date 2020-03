Karen Carpenter, el rostro de la anorexia

Los hermanos Carpenter, Karen y Richard, formaron uno de los dúos estadounidenses más recordados de los años 70. Sus canciones se convirtieron en himnos de amor que se escuchan hasta hoy.

Al conmemorarse esta semana el que hubiese sido su cumpleaños 70, EXPRESIONES rinde un homenaje a Karen, aquella voz que logró vender 100 millones de discos gracias a canciones como Close to you, Top of the world, We’ve only just begun, There’s a kind of hush, Yesterday once more, Rainy days and mondays, Only yesterday, entre otros hits.

De 1970 a 1978, los Carpenter fueron el referente de los jóvenes sanos y alegres en baladas que contrastaban con la escena roquera que predominaba en aquella década. Premios Grammy, American Music Awards y Billboard eran parte de su colección de reconocimientos al que se sumó una invitación del presidente Richard Nixon para que cantaran en la Casa Blanca.

En medio de todo este éxito, la maravillosa y radiante Karen batallaba una lucha feroz contra una enfermedad, desconocida en aquella época: la anorexia nerviosa.

Con su hermano Richard logró el éxito en la década del 70, pero en silencio luchaba contra sus propios demonios. Instagram

LA GUERRA CONTRA EL PESO

A la par del éxito, vinieron las inseguridades para alguien que nunca se sintió querida por sus padres, ni por un hermano que al parecer solo se lucraba de su envolvente voz. Cuentan que en 1973 quedó impactada por unas fotos de una publicación en las que ella se vio con sobrepeso.

Algunas revistas de la época también se referían a ella como “rellenita” o “gordita”. Entonces, empezó a tomar laxantes y pastillas para adelgazar (se dice que hasta 90 por día) y abusaba del jarabe de ipecacuana para provocarse vómitos. Hacía ejercicio de manera compulsiva.

Se veía a sí misma gorda cuando todo el resto, incluso el público, la notaba esquelética. Sus compañeros músicos indicaban que repartía toda su comida entre ellos y que apenas probaba un bocado.

SU TRISTE FINAL

En 1981 se casó con Tim Burris, el matrimonio duró menos de un año. Karen no pudo soportar que su esposo se haya sometido a la vasectomía y, como si fuera poco, la maltratara psicológicamente con términos como “saco de huesos”.

Cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda médica para tratar su enfermedad, ya era demasiado tarde. Su organismo y su cuerpo estaban demasiado maltratados. Karen Carpenter murió mientras dormía, el 4 de febrero de 1983, faltando un mes para cumplir 33 años.