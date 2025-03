Ana Obregón se sincera: el duelo por Aless y su lucha por seguir adelante

Ana Obregón ha cumplido 70 años y luce radiante. Al verla, es difícil adivinar que su vida ha estado marcada por altibajos, desde una infancia privilegiada como ‘la niña de papá’ hasta los tristes capítulos vividos junto a su hijo Aless Lequio, fallecido en mayo de 2020 a causa de un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer.

El dolor de la pérdida de Ana Obregón

Con una historia de vida profunda y conmovedora, fue la primera invitada de Cruz Sánchez de Lara en su programa de televisión Madres desde el corazón, transmitido por Mitele Plus. Durante la entrevista, Obregón aseguró que no hay nada más hermoso que la maternidad y envió un mensaje a todas las mujeres que han perdido un hijo. “Que lloren, porque llorar sana el alma. El ser humano es energía y no muere, están ahí. Nos mandan señales continuamente. Es un asco porque te gustaría abrazarlo”.

También habló sobre los altos costos del tratamiento de su hijo en Estados Unidos y España, concretamente en Barcelona, cuyo desenlace no fue el esperado. “Si no hubiese tenido dinero, me hubiese hasta prostituido”, afirmó.

Al ser consultada sobre si es posible superar la pérdida de un hijo, aseguró que nunca se supera. “Estoy completamente en contra del suicidio. Estábamos en Barcelona en un piso y pedí cambiar un tercero por un séptimo. Desde un tercero no me iba a ir. Lo tenía súper estudiado. Yo lo iba a hacer, me iba a tirar”, confesó.

Sin embargo, sigue adelante gracias a su hija-nieta Ana Sandra, nacida por maternidad subrogada en Estados Unidos. “Cuando alguien esté a punto de suicidarse, que piense en mí. Siempre se puede encontrar algo, aunque luego todo el mundo se dedique a criticarlo. Ese algo me ha salvado la vida y es Anita”, concluyó.

