Ana Karina Manco, la actriz de telenovelas que tuvo un romance con Luis Miguel

Como parte de su gira mundial, Luis Miguel llega a Ecuador para cantar en Quito. Su paso por América del Sur ha hecho que algunas historias de amor que 'El Sol de México' vivió salgan a la luz. Una de estas fue la que sostuvo con la actriz venezolana Ana Karina Manco que actualmente tiene 56 años.

Durante una entrevista ella reveló al periodista Luis Olavarrieta que mantuvo un romance con el intérprete mexicano. Aquello se dio cuando eran jóvenes. Coincidieron cuando el cantante viajó a Venezuela para grabar un videoclip. Se encontraron en un estudio de televisión y desde ese momento salieron varias veces: “Han pasado 25 años y la experiencia de haberlo conocido fue bárbara, porque era un señor siendo un niño”.

(Te invitamos a leer: Luis Miguel: ¿Cuáles son los objetos que no podrás ingresar al concierto en Quito?

No fue lo único que contó Ana Karina, según la revista Semana. “Yo nunca he sido de ir a fiestas, yo soy medio tímida. Aprendí a ser más abierta por mi trabajo. Si voy a una alfombra roja, no poso, paso por detrás”. Esa discreción fue la que la llevó a mantener en secreto su romance con Luis Miguel hasta ahora.

“Fue bonito, eso es parte de mi vida, de mi historia y es bello porque era un tipazo Luis Miguel, al que yo conocí. Él grabó en Los Roques y yo estaba haciendo mi telenovela. Las personas cambian, yo he cambiado. Él debe haber cambiado también. Al Luis Miguel que yo conocí era un señor, un caballero”.

A pesar de que su historia de amor es pasado, Ana Karina Manco no dudó en acudir aproximadamente hace seis años a un concierto de Luis Miguel. La reconoció: “Yo me quedé loca. Estaba en el Miami Arena. A mí me invitaron al show. Vinieron a buscarme para decirme que el señor (refiriéndose a Luis Miguel) quería verme. Qué bonito que se acordara de mí y que quisiera hablar conmigo”.

A la actriz se la ha visto en Ecuador en varias producciones. Podemos mencionar 'Por estas calles', 'Amores de fin de siglo', 'Contra viento y marea', 'El país de las mujeres', 'Amantes de Luna Llena', 'Cosita rica', 'La mujer perfecta', entre otras. Algunas de estas se exhiben por los canales de cable.

