Ana Buljubasich: el emotivo mensaje de Pablo Granados tras la partida de su amiga

Ana Buljubasich, reconocida comunicadora y productora de televisión, falleció el pasado 15 de abril a los 66 años, víctima de un paro cardiaco. En medio del dolor y los homenajes, uno de los mensajes que más tocó fibras fue el del actor y productor argentino Pablo Granados, quien regresó a Ecuador para despedir a su amiga, con quien compartió una relación de años marcada por la televisión, la creatividad y la amistad sincera.

Granados estuvo presente en el sepelio y en la cremación de Buljubasich, y desde su cuenta de Instagram compartió unas palabras cargadas de emoción, en las que revivió su historia junto a ella. “Hacé lo que quieras, me dijo esta mujer cuando llegué a Ecuador. Hacé lo que quieras que yo te ayudo”, comenzó relatando el humorista, recordando cómo comenzó su vínculo con la productora, a quien describió como su única verdadera amiga, su hermana.

Ana no solo lo recibió con los brazos abiertos en Ecuador, sino que lo integró a su mundo: a su casa, su familia, su equipo. Fue parte de su vida personal y profesional. Granados recordó cómo ella lo impulsó y cuidó, incluso cuando tocaba ponerle límites: “Incentivó mi creatividad durante tres temporadas y pico de un programa diario en la tele ecuatoriana y me bajó de un hondazo cuando fue necesario, siempre con amor y respeto, con risas y admiración”.

La publicación también fue una ventana a la intimidad de una amistad sumamente fuerte. “Trajo su familia a mi casa del campo, compartimos charlas apasionadas sobre televisión y sobre los afectos”, escribió, destacando el tipo de conexión que, como él mismo dijo, no sabía que podía tener con alguien que no fuera de su sangre. “No sabía que una persona que no era de mi sangre podía quererme así. Tampoco que ese sentimiento era mutuo hasta que me vi llorando entre su gente amada, en ese momento”.

En su mensaje, compartió una última imagen juntos, tomada en Buenos Aires: “Aquí dejo la foto que nos sacó Cami apoyados en el coche viejo que te gustaba, la última vez que nos vimos en Buenos Aires, después de almorzar y reírnos como siempre!”.

Ana Buljubasich y Pablo Granados: Una amistad inquebrantable

La historia entre Ana y Pablo se fortaleció en 2011, cuando trabajaron juntos en el programa Granados en pijamas, una producción de TC Televisión que ella dirigía y producía, y que él protagonizaba. El show, que se estrenó en enero de ese año, tuvo tres temporadas al aire. A Granados lo acompañaban su inseparable colega Pachu Peña, y los actores ecuatorianos Richard Barker y Sofía Caiche.

Desde ese proyecto, el vínculo se hizo inquebrantable. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en un lazo profundo que cruzó fronteras. Ana no solo cambió su vida, como lo reconoce Granados, sino también la de muchos otros con los que compartió su pasión por la televisión y su calidez humana.

Con su partida, Ecuador y Argentina pierden a una figura clave de la pantalla, pero sobre todo, a una mujer que supo hacer familia más allá de los lazos de sangre. Su legado, como su última foto con Pablo, seguirá hablando en voz alta.

