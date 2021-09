El Poder del Amor: Miguel Melfi dice que el beso con Mare Cevallos "fue un error"

Luego de que la actriz ecuatoriana, Mare Cevallos, confesara que se besó con el panameño Miguel Melfi, en una salida ocurrida la primera semana del estreno del reality turco 'El poder del amor', muchas cosas cambiaron, entre esas, la relación de cercanía que tenía con el boliviano Andrés Salvatierra.

Pero eso no es todo, ya que al parecer Miguel no terminó de decir lo que sentía o pensaba con respecto al polémico beso. En una entrevista con el canal que transmite el programa para Ecuador (Ecuavisa), el joven explicó que se arrepintió de todo lo que ocasionó por su acción.

"Ese beso no significó nada, creo que fue un error desde el principio. Siento que la gente le está dando más vueltas de las que debería darle, llevábamos una semana de conocernos todos. Fue un error que cometí, y por lo que se ha desencadenado hasta ahora. Lo que estuvo mal fue mantener el secreto. Siento que ya no tengo ese peso encima, cometí el error de contarle a un amigo (Sebastián Tamayo)algo que no debía contar, me arrepiento tanto del acto como de la mentira", mencionó Melfi.

Narra que producto de lo sucedido, su amistad con el colombiano Sebastián se vio afectada, pues él contó lo que hizo su 'pana' con Cevallos, pero los otros participantes no le creyeron y lo tacharon de mentiroso.

"Me cuesta volver a confiar en él, pero es una persona que aprecio bastante. Ambos aprendimos la lección y sigo sintiendo que nos llevamos bien", agrega.

Con respecto a la química que tenía con nuestra compatriota Andreína Bravo, dijo que era evidente y que estaría contento de que ella vuelva al programa.

"Siento mucho cariño hacia ella, siento confianza y le tengo un aprecio enorme. Soy de los que me pondría más feliz si vuelve", finaliza.