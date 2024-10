Amar Pacheco desmiente la muerte de su madre Silvana Ibarra

Múltiples mensajes y llamadas alarmaron a la familia de Silvana Ibarra la mañana del 25 de octubre. Les preguntaban por la salud de la cantante, conocida por éxitos como Las puertas del cielo. No sabían de dónde venía el grave rumor de su muerte.

Aunque se desconoce cómo se propagó la falsa noticia, este hecho preocupó a los familiares de Silvana, en especial a su hija Amar Pacheco. "Nos empezaron a llamar hoy programas de television, a mi familia y a mí sobre el fallecimiento de mi mami. No sabemos de dónde surgió el rumor", explicó la excandidata a Miss Mundo a EXPRESIONES. También dijo que no quiere dar declaraciones a ningún programa de farándula.

Junto a su madre, la cantante Silvana Ibarra. Redes sociales

Historia de Silvana. Instagram

Amar Pacheco: "Gracias a Dios mamá está bien"

En Instagram, Amar envió un mensaje a todos sus seguidores. "Mi mamita es´ta con vida, conmigo, recuperándose y llena de amor como siempre". En el mismo texto hace una fuerte petición: "No sé si el rumor de su fallecimiento fue mal intencionado o no pero paren por favor. No se dan cuenta de la gravedad de lo que difunden, cómo si fuera cualquier cosa la vida de alguien. Hay una familia detrás".

En la pequeña charla con EXPRESIONES Amar aseguró lo siguiente: " No ocurrido nada fuera de lo normal".

Cabe recordar que Silvana está afrontando el cáncer de tiroides y se encuentra en casa recuperándose.

