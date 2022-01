Alexis Siles: De Veracruz para el mundo

Declarársele a un amor es anticuado, mejor es recibir una propuesta. Así lo canta el artista mexicano Alexis Siles. La propuesta es su nuevo sencillo, y con él comienza a tocar puertas en otros países.

La canción habla del primer encuentro entre una pareja. “Es la invitación inicial cuando te gusta alguien, sin saber lo que va a pasar después”, explicó.

Alexis tiene 23 años, pero desde los 15 está involucrado en la parte musical. Fue parte de varios grupos de adolescentes, pero fue hasta los 21 que empezó su carrera formalmente. A la par, se desempeña como ingeniero civil, profesión que también le apasiona. Durante esta conversación con EXPRESIONES contó que se encontraba en una obra. “Me doy tiempo para mantener ambas cosas. No dejo la ‘artisteada’”.

El cantautor aseguró que escribir y tocar guitarra fue el primer acercamiento que tuvo con lo musical, por lo que hacer canciones es algo que se le da de forma natural. “Aprendí a tocar guitarra con tutoriales. Tenía muchas ganas y lo tomé como un reto personal”. Por esta razón siempre interpreta sus propias canciones.

Actualmente tiene cuatro sencillos, incluyendo un tema en portugués llamado Não se afaste de mim junto a la cantante Julia Wheaton. Alexis, quien inició su carrera a inicios del 2019, ha aprendido a lidiar y adaptarse a las cambiantes reglas que ha dejado la COVID-19 para los espectáculos públicos. “Hacemos muchos ‘lives’ y comparto varios covers con mis fans. Pero extraño las presentaciones, las tocadas”. Y es que en poco tiempo pudo abrir conciertos de artistas como Reik, CD9, Playa Limbo y María José.

Actualmente se recupera de una caída que le provocó una pequeña fractura en su muñeca, pero esto no le quita las ganas. “Por suerte no me ha afectado tanto porque ahora estoy en etapa de producción de mi siguiente canción. La parte musical que hice con mi guitarra ya estaba grabada y por eso no ha sido un impedimento”.

Prometió que en marzo hará que Ecuador y México se enteren más de él cuando estrene el tema.

Datos

Su nombre completo es Héctor Alexis Siles Lagunes.

En TikTok tiene más de 58 mil seguidores.