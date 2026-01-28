Alessandra Rosaldo defiende a su hija Aitana tras duras críticas en redes

La cantante se pronuncia luego de que un video de la niña junto a Vadhir Derbez desatara comentarios negativos

La actriz y cantante Alessandra Rosaldo, esposa del comediante Eugenio Derbez, salió en defensa de su hija Aitana Derbez tras la ola de críticas que se desató en redes sociales por un video en el que la menor aparece cantando junto a su medio hermano Vadhir Derbez.

La polémica comenzó cuando Vadhir compartió en sus redes un video musical junto a Aitana, de 11 años, interpretando la canción Golden, perteneciente a Las Guerreras K-Pop. Lo que pretendía ser una muestra de la complicidad entre hermanos y su gusto por la música terminó generando comentarios negativos, pues algunos usuarios cuestionaron la participación de una menor en contenido difundido públicamente.

(Te invitamos a leer: Muere Gabriel Garzón, la icónica voz de Topo Gigio, a los 57 años)

"La gente solo escupe lo que trae adentro"

Sarah Gabriela Alarcón: "Jamás he sido una mala influencia para nadie" Leer más

Los señalamientos no tardaron en multiplicarse hasta convertir el tema en tendencia en plataformas como TikTok e Instagram. Ante esto, Alessandra Rosaldo fue tajante y defendió con firmeza a su hija, dejando claro que las críticas hablan más de quienes las emiten que de la niña:

“La gente solamente puede escupir lo que trae adentro. Entonces, si alguien tiene suficiente enojo, frustración u odio dentro de sí para escupir cosas sobre una niña, ¿qué te puedo yo decir?”

Dentro del clan Derbez, Rosaldo no fue la única en reaccionar. José Eduardo Derbez, también medio hermano de Aitana, se pronunció sobre la situación en una entrevista con el programa Hoy. Aunque con un tono más relajado y hasta bromista, subrayó que cuando se trata de menores de edad, el asunto es distinto:

“Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa”.

Han preparado a Aitana para enfrentarse al mundo digital

Alessandra también explicó que, como familia, han preparado a Aitana para enfrentarse al mundo digital, donde conviven tanto el apoyo como las críticas. Según la cantante, le han enseñado a entender que no todos los comentarios en Internet son positivos y que muchos ataques suelen reflejar frustraciones personales más que opiniones objetivas.

Las declaraciones de Rosaldo rápidamente se volvieron virales y reavivaron el debate en redes sociales sobre los límites de la crítica, especialmente cuando esta se dirige a menores de edad y puede afectar emocionalmente a las figuras públicas a través de comentarios ofensivos, críticas desmedidas o rumores sin fundamento.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!