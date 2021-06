Alejandro Kenig: "No tengo planes de ser actor porno"

Apenas tiene 19 años, Alejandro Kenig Sabaté es el segundo hijo de la presentadora Marián Sabaté, el cual procreó con el exjugador de fútbol argentino Alejandro Kenig y con el que ella siempre tuvo problemas por la pensión alimenticia.

Este joven de rostro dulce, piel blanca, cabello rubio, de ojos color miel y que en su niñez y adolescencia fue de contextura gruesa, llegó a pesar 240 libras, ahora tiene un cuerpo atlético (en el cual luce cuatro tatuajes) y se parece a sus dos padres. La nariz, boca y las pecas hacen recordar al exdeportista que está preso en su tierra.

No existe pregunta que no responda. Suelta muy fácilmente la lengua sin interesarle el qué dirán y en eso es igual a su popular madre. Desde que participó en el reality 'Combate' en 2017 perdió el miedo a las cámaras y a las entrevistas. Deja ver el gran amor que siente por ella cuando dice que no le importó tener un papá ausente porque la rubia ha sido madre y padre para él.

Durante la producción para EXPRESIONES parecía que la ropa le estorbaba. “Según mi mamá siempre fui así. De chiquito salía a la calle escaso de prendas, no tenía complejos ni antes ni ahora”, dice entre risas. Eso le ha permitido posar sin una gota de vergüenza en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, que en su caso lo define como un material erótico, no porno. Tiene aspiraciones artísticas.

Ser parte de la plataforma es una forma de darse a conocer sin mucho esfuerzo, es decir rápido, ahora que quiere ser artista.

Me llamó la atención enseñar mi cuerpo al mundo desde un punto de vista artístico, además estoy vinculado a lo musical. OnlyFans es lo que más se aproxima a lo que yo quería en una página online, en la que subo fotos escaso de ropa y de paso gano algo de dinero.

¿Qué contenido publica?

Las fotos las hizo Valeria Nuques, mi mánager y la de mi mamá. He subido semidesnudos artísticos, más adelante publicaré otras imágenes. Hay material privado, aquello tiene otro precio. Todas las gráficas tienen marca de agua. En Rusia pagan por un cuerpo no tan definido, sino más normal o por mostrar una determinada parte de la anatomía.

En mi caso, la suscripción cuesta 18 dólares, una comisión es para OnlyFans, cobro más por el material privado. Por una foto de una parte de mi cuerpo 50 dólares; cuerpo completo, 100 o 120; si es un video, 150 o 200.

Si le hacen una propuesta para aparecer en un material porno, ¿aceptaría?

No tengo planes de ser actor porno, pero aceptaría dependiendo de la propuesta, de las escenas, no algo muy crudo. Me inclino por lo erótico.

¿Qué considera ‘no tan crudo’?

El porno es ficticio, actuado. Las relaciones sexuales en la realidad no son así como se ve en esas cintas, tan directas. Generalmente hay romanticismo, se hace el amor.

Afirma que no está haciendo prostitución. Gerardo Menoscal // EXPRESO

¿Usted vio o ve pornografía?

Lo hice en algún momento, pero daña el cerebro.

¿Cree que por ser el hijo de Marián Sabaté la gente pagará para verlo escaso de ropa?

En Instagram algunos de mis seguidores me pidieron que abra una cuenta en OnlyFans. Algunas veces son ellos los que me envían imágenes, sin que yo se las pida. En Instagram me escriben más mujeres; y en OnlyFans, más hombres. En esta cuenta que lancé (hoy hace nueve días) tengo seis fans y dos privados. Influye que sea el hijo de Marián Sabaté, pero muchos lo hacen por morbo.

¿Su mamá siempre estuvo de acuerdo en que aparezca en la plataforma?

Ella me apoya, pero me dijo que no me lance a la pornografía, que todo sea artístico. Mi hermana Bárbara, así como yo, tiene otra visión del cuerpo. Lo asimiló mejor que mi mamá. Enseñar mi cuerpo es una especie de hobby. Conozco a mi familia, estoy seguro que en algún momento mi mami abrirá una cuenta. Quizá aparezca en trajes de baño (risas).

¿Cuáles son los atributos físicos que considera lo hacen atractivo para que lo vean?

Mi piel blanca, el pelo rubio, las cejas, el rostro y el abdomen recién lo estoy sacando. Antes era gordito.

Se lo recuerda como un niño y adolescente con sobrepeso...

Desde los 4 años hasta los 16 tuve sobrepeso. Pesaba 240 libras y ahora 135. Mido 1,73 metros. Seguí el plan alimenticio de un nutricionista, me ayudó la dieta Keto y el ayuno intermitente. Si cenaba a las siete de la noche, comía a las 3 de la tarde del siguiente día. Pero hay que tomar vitaminas, full agua, el agua de coco es buena para el ayuno.

Estas plataformas exponen a los jóvenes a peligros, entre ellos, ser acosados.

Si aparece alguien así, se bloquea al usuario. Me pueden escribir para una cita, pero me negaría a salir aunque sea una mujer. Nunca se sabe cuáles son las intenciones. No estoy haciendo prostitución, la idea es publicar un contenido erótico online en fotos o videos, no llegar más allá. Vender el cuerpo no me parece honrado.

¿Cuándo fue la última vez que se vio con su padre?

Hace cuatro años no lo veo. Él está ‘en cana’ en Córdoba, Argentina. No sé cuándo saldrá (fue detenido en agosto de 2019 por estar vinculado a una banda que se dedicaba al robo y contrabando de vehículos). No mantenía una buena relación con él. En el fondo lo quiero, es mi papá.

¿Por qué no funcionó la relación padre e hijo?

Tal vez por la forma en la cual a él lo criaron, muy dura. Siempre discutíamos, pero no existen resentimientos. La pensión alimenticia no la pagaba, a Ecuador no puede entrar por ese motivo. A mis hermanas argentinas tampoco les pagaba la pensión. No solo se portó mal conmigo.

Perdió la virginidad al inicio de su adolescencia. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Alejandro no tiene pelos en la lengua. Habla con absoluta franqueza sobre su vida privada y no tiene filtros para decir que perdió la virginidad muy temprano, al inicio de su adolescencia, y que su vida sexual es muy activa.

“Siempre uso protección, sobre todo para evitar embarazos. No quiero hijos a esta edad. También hay que cuidarse por las enfermedades”, dice y agrega que es algo que deben tener claro los jóvenes.

¿Tiene una o varias parejas sentimentales?

Recién terminé con una novia con la que estuve 9 meses. Soy mujeriego cuando no estoy en una relación, cuando mantengo una relación estable, no. No me acuesto con cualquier mujer.

A veces los hijos son celosos, ¿le molesta que su mamá sea enamoradiza?

Aquello no. Lo que me incomoda es cuando alguien quiere asumir el rol de padre. Me choca que quieran dar órdenes o imponerse. Por ello, siempre existían problemas.

¿Con cuál de las exparejas de Marián no se llevaba bien?

No conozco a muchas, porque era un niño cuando fueron parte de su vida. Recuerdo a las de ahora, Efrén Avilés me caía bien, es directo. Con Kikín Mero nunca mantuve una buena relación. Me quería dar órdenes y solo las acepto de mi madre. Al papá de mi hermana (Marcelo Fernandes) no lo conozco. Parece que es una buena persona.

Tiene fama de vago, relajoso y hasta se dijo que le compraron el título de bachiller...

Antes era muy relajoso, me expulsaron de nueve colegios, hasta del kínder. Mi madre vivía estresada. Era peleón, tenía problemas de ira, ya no. Me gradué en el American School. Tenía conducta E, la peor, en aprovechamiento era normal.

¿Se conformará con aparecer en OnlyFans? Porque sin estudios no hay futuro...

Estoy esperando que volvamos a la normalidad. No quiero estudiar online, no es lo mismo que las clases presenciales. Me interesan dos carreras, producción musical y negocios internacionales.

¿Quién le ha dicho que tiene talento musical?

Escribo, se puede decir que canto porque para el rap y trap no se necesita entonar, solo componer y saber a qué público llegar. Para estos géneros poseo muy buena voz. Tengo una disquera WNK Récords. Estudiaré en la Universidad de las Artes. Desde niño surgió esta pasión. Veía Red Bull Batalla de Los Gallos. Estoy a punto de sacar 15 sencillos, el viernes (hoy) lanzo el primero 'Rehigh' (Relevado), un trap-rap.

Por su madre pudo inclinarse a la comunicación y por su padre al deporte…

Perdí el miedo a las cámaras en el reality 'Combate' y entrené fútbol y rugby. Nunca los profesionalicé, aunque jugaba bien, porque me interesaba el arte. Además en esa época tenía mucho peso.

Muchos jóvenes experimentan excesos. ¿Ha sido su caso?

Tuve mi época de los 15 a los 16 años en la que bebía, salía a reuniones, fumaba mucho (ahora usa cigarrillo electrónico). He dejado las carnes rojas y blancas. Soy pescetariano, solo consumo mariscos. Practico la meditación.

¿Su mamá seguirá siendo la reina de la prensa rosa?

No lo sé, pero es la mejor.