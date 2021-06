¿Alejandra Jaramillo se merecía ganar los ITV?

Alejandra Jaramillo fue criticada en las redes sociales(e incluso irrespetuosamente) por ausentarse algo más de dos meses del programa 'En contacto', tras la muerte de su novio, Efraín Ruales. Ahora le dan palo porque se llevó tres premios ITV por Mejor actriz (la telenovela 'Sí se puede'), por su cuenta de Instagram con 3,3 millones de seguidores y por conductora de variedades.

Desde enero pasado, luego del asesinato de su pareja, la presentadora está en el ojo del huracán. Algo similar ocurrió cuando Sharon murió en enero del 2015 (al igual que Efraín, en trágicas circunstancias). Nadie lo imaginaba y su hija Samantha Grey se convirtió en el centro de la atención. No había estrato social que no hablara de La Hechicera.

Por la dura experiencia vivida por Alejandra, es lógico que sus seguidores en la red social aumentaran. Y los resultados de los ITV los decide el público. Particularmente no la considero la mejor actriz, todavía tiene mucho camino por recorrer y el dramatizado que protagonizó no obtuvo el éxito esperado.

Pero tiene talento televisivo, un ángel impresionante (eso no se compra, con ello se nace) y una buena imagen. No solo nos referimos a la apariencia, no es mujer de escándalos, de dimes y diretes. Por algo las marcas quieren tenerla anunciando sus productos.

No se puede desmerecer que desde que está en el Canal del Cerro, su popularidad subió como la espuma. Todo pesa. La gente la quiere y con los reconocimientos ITV, una vez más ha quedado demostrado. Sufrir por eso es perder el tiempo y deja mal parados a los que sufren, no a Alejandra. No la mencionen entonces. Lo hacen porque saben que por ese motivo hablarán de ellos.