Alejandro Fernández cambia su look otoñal por uno más juvenil

El astro mexicano Alejandro Fernández compartió varias imágenes en las que luce el cabello mucho más corto. También cambió sus canas y se las pintó castaño claro. Su nuevo look se reveló en su cuenta de Instagram, mientras anunciaba que su siguiente parada sería en San Diego (Estados Unidos).

De acuerdo a People, El Potrillo no solamente impactó con su pelo, sino también con su atuendo. Muestra una apariencia más rejuvenecida con una chompa y pantalones de cuero marrón y zapatos deportivos blancos con diseño futurista.

Mientras algunos consideraron que se quitó como diez años de encima, otros sostienen que su 'nuevo look' no le sienta nada bien y también criticaron su marca de ropa y accesorios de lujo.

"Vicente jamás se hubiera vestido de esa manera”, “Qué pena, este estilo te desluce, se enfoca demasiado en lo externo, en lo frívolo, en la apariencia, tapa la esencia, pero como a ti y a todos los que sólo se fijan en marcas. Eso sí, adoro tu música y con tu look más sencillo mejor”, “de ranchero no queda nada. Ya no representa al regional mexicano”, “mucha marca... cero elegancia, ¿dónde ha quedado el ídolo?”, “parece una vitrina, con todas las marcas puestas”, son algunos de los mensajes que se leen en el post.

En marzo de este 2023, el intérprete de Si tú supieras ofreció un concierto en Quito.

