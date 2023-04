El actor y productor teatral mexicano Alejandro Camacho admite que ha sido muy complicado sobrellevar la muerte de su exesposa Rebecca Jones.

Su apoyo está volcado a a Max, el hijo de ambos. “Uno debe seguir viviendo, ¿qué otra? No tenemos otra arma más que una actitud positiva ante las circunstancias difíciles de la vida. Me duele muchísimo el fallecimiento de Rebecca”, confesó a People en Español.

En diálogo con la revista, comentó que actualmente participa en la obra La virgen loca y hace poco presentó el filme Amores incompletos, en el cual actúa.

Aprovechó la entrevista para comentar de sus mayores temores. “Le tengo miedo al dolor, a la enfermedad, pero a la vejez o a la muerte no, ya estoy viejo; a la muerte la he representado tantas veces, a mí se me hace que es una mujer hermosísima, preciosa, a la que le dices sí llévame mamita, llévame”, expresó.