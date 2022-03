Luego de que se supo que Génesis Suero fuera presentada como corresponsal de Nueva York del programa 'En Casa con Telemundo', Alejandra Jaramillo aclaró el tema del casting que realizó el 22 de febrero y la confusión que se armó en torno a la contratación de la dominicana.

'La Caramelo' usó su cuenta de Instagram para, en un video de no más de dos minutos, pronunciarse y puntualizar lo que pasó ese día de su casting en el medio internacional.

“Yo hice un casting sola. Génesis Suero, que es una chica guapísima, dominicana, inteligente y talentosa, ya estaba contratada antes de que yo haga el casting”, mencionó la comunicadora esmeraldeña.

Además, explicó que cuando ella llegó a hacer el casting, Suero ya había sido contratada como el nuevo talento de 'En Casa con Telemundo'. "El día que yo hago el casting con Telemundo, ellos fueron muy claros conmigo: me explicaron que ahora mismo no hay una plaza de trabajo para mí que igual me iban a hacer el casting. Así tal cual, yo lo compartí con ustedes”, siguió contando.

Asimismo, Jaramillo fue puntual en decir que cuando se presentó para el casting no lo hizo con ninguna otra chica, ya que no era día de casting. "Simplemente fue una oportunidad que me dieron, luego de que yo toqué las puertas", agregó.

Finalmente dijo que no hay nada oculto en lo que ha pasado y que ella quería que todo lo que se está diciendo sea contrastado por ella. “Yo quería que ustedes lo sepan de mí”, dijo la ex presentadora de En Contacto.