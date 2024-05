¿Alejandra Jaramillo irá tras la corona de Miss Universo Ecuador en 2025?

En una reciente entrevista, Alejandra Jaramillo, conocida como 'La Caramelo', habló sobre un posible interés en participar por la corona de Ecuador y representar al país en el prestigioso certamen internacional Miss Universo.

Miss Universo Ecuador: En Machala empezó la competencia 2024 Leer más

La presentadora de 31 años considera que participar en el reinado sería un desafío para su carrera y menciona que es una deuda pendiente con el país. "Creo que uno nunca debe cerrarse a ninguna posibilidad en esta industria tan cambiante: el arte, la televisión, la belleza, los reinados, el entretenimiento en general. Siempre se están abriendo puertas y oportunidades. Uno nunca debe perder la oportunidad de analizar una propuesta", expresó Jaramillo.

La corona, una deuda de Alejandra con Ecuador

Durante la conversación en una entrevista que circula en redes sociales, Jaramillo reveló que hace varios años la antigua directora del concurso, María del Carmen de Aguayo, le propuso ser Miss Ecuador: “Cuando tenía unos 13 o 14 años, ya tenía mi estatura actual de 1,75 metros. Era una adolescente muy alta y delgada. Me vio la entonces presidenta y se me acercó: ‘¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?’. Le respondí: ‘Soy ecuatoriana, de Esmeraldas, y tengo 14 años’. Ella me dijo: ‘Cuando tengas 18, llámame y búscame porque quiero que seas Miss Ecuador’”. Sin embargo, en ese entonces declinó la oferta, ya que su maternidad y las reglas vigentes que no permitían la participación de mujeres con hijos se lo impidieron.

Alejandra Jaramillo. Redes sociales

Miss Universo Ecuador: La real competencia no está en las redes Leer más

Cambios en las normas para participar en Miss Ecuador

Las normativas han evolucionado y ahora permiten la participación de madres, mujeres casadas y sin restricciones de edad, lo cual abre una nueva puerta para Alejandra. Ella asegura que ser parte de Miss Universo Ecuador no solo sería una gran oportunidad para su carrera, sino también un desafío significativo y un honor inmenso representar a Ecuador en un evento de tal magnitud. Este cambio en las reglas le brinda la posibilidad de cumplir un sueño y contribuir al prestigio de su país en el escenario internacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ