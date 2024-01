Alberto Arroyo sobres los piques en la Shyris: "No se volverá a repetir"

Alberto Arroyo desde Quito contestó la llamada de EXPRESO y relató lo que sucedió la noche del 29 de diciembre en la avenida Los Shyris, norte de la capital, tras viralizarse un video donde se observa una carrera entre dos autos de alta gama que terminaron estrellándose y a su vez como efecto dominó diez más resultaron abollados.

"Mi carro es un BMW año 2016 valorado en 95.000 dólares, crucé por ahí y la gente se alocó al ver los carros y a alguien se le ocurrió vernos en acción y salimos normal, pero el otro conductor por esquivar a un Audi, que estaba parqueado y que amagó que iba a salir, gira a la izquierda y se impacta contra la cola del mío y en cadena chocamos a otros carros parqueados", contó el exparticipante de Desafío A La Fama.

Arroyo dice que su vehículo quedó destruido y que a bordo iba con dos amigos más que salieron ilesos. "Los ocho airbags explotaron y eso nos salvó la vida, al salir y ver la magnitud de lo ocurrido dimos gracias a Dios, luego nos querían linchar por los carros que eran daños colaterales, llegó la policía, nos hicieron pruebas de alcoholemia y salió negativo porque no habíamos tomado, simplemente fue una estupidez haber corrido y tampoco es que hago esos piques que no son permitidos, fue algo que no se volverá a repetir", dijo con seguridad.

El Mr. Supranational Ecuador 2022 comentó que el otro conductor de un Mercedes-Benz AMG, valorado en 200.000 dólares aproximadamente, no tenía ni un rasguño y se portó como todo un caballero y afrontó la situación ante las autoridades y ante los demás afectados.

"Mi auto no tenía seguro, lo pagué de contado y espero que el otro conductor cubra los gastos, estoy esperando y confío que sea así". La noticia del choque entre autos de lujo, al más puro estilo de Rápidos y Furiosos, alborotó las redes sociales y se especuló que hubo hasta muertos pues en aquel sector ya se han registrado accidentes entre quienes participan de carreras clandestinas.

"Yo soy piloto aficionado y he corrido en Yaguarcocha, alquilamos la pista con varios amigos y todo legal, pero lo que nos pasó acá no se repetirá, me quedó de experiencia", concluyó el modelo de 30 años de edad.

