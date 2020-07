Alain Chaviano, el villano de Antuca me enamora, habla para EXPRESIONES

Nació en Cuba, estudió actuación en su país y luego se preparó en España, Suiza y Chile. Hace 15 años, este actor y director de cine y televisión aterrizó en Ecuador, de vacaciones, para visitar a su papá. Luego se enamoró, tuvo dos hijos y se estableció en Loja como docente y uno de los mayores impulsores del teatro y las artes visuales.

Alain Chaviano es el antagonista de Antuca me enamora, la telenovela de TC protagonizada por Katty García, Alejandra Paredes y Claudia Camposano. Aquí encarna a Pedro José Maldonado, Señor Langostino.

Cuenta que ha sido muy grata la experiencia de retomar la actuación, pues considera que su labor como educador en la UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja) ya cumplió su ciclo. En esta entidad creó con un colega español la Unidad de Cultura Científica y Transmedia. “Fuimos los pioneros en esta rama a través de reportajes científicos, documentales, reportajes interactivos, escritos, cámaras subjetivas y todo tipo de material audiovisual y escrito que contara historias. También fui el fundador de la compañía de teatro de esta institución educativa”.

Alain personifica a Pedro José Maldonado en el dramatizado de TC. Cortesía

Tras ser contactado el año pasado para actuar en Calle amores, se conectó de nuevo con su vocación inicial, esa que lo llevó a las tablas cuando apenas tenía 10 años y con el tiempo lo situó en dramatizados televisivos en su natal Cuba y en España. “Nunca me aburrió lo que hice en 15 años en Loja, pero necesitaba actuar no solo en teatro, que para mí es una inyección, sino en la pantalla. Por ello agradecí la oportunidad cuando me volvieron a llamar, esta vez para Antuca me enamora. La idea es radicarme en Guayaquil porque ahora tengo el tiempo libre”, indica este trotamundos, amante del ciclismo y la naturaleza.

*Actor, director, modelo y profesor cubano que estudió con la actriz Raquel Revuelta y el guionista Robert Mckee.

*Con un masterado en Comunicación Audiovisual en España, también ha impulsado el teatro en Loja y la grabación de ocho documentales que han obtenido decenas de reconocimientos.

“El 90 % de los actores que han salido de Loja han sido preparados por mí”.