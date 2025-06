¿Quién es Agustín Della Corte, el exrugbier que conquista como actor en Olympo?

Desde el estreno de Olympo en Netflix, Agustín Della Corte no solo ha conquistado la pantalla: también ha disparado las búsquedas en Google en Ecuador. Su interpretación de Roque Pérez, un joven atleta que enfrenta la homofobia en el deporte, ha conectado con el público… y su imagen ha hecho el resto. A un día del estreno, su nombre figura entre los más buscados, confirmando que su impacto va más allá de lo actoral.

El fenómeno no sorprende. Con un pasado deportivo en la élite del rugby uruguayo y una transición poderosa hacia la actuación, Della Corte combina carisma, talento y una presencia física que no pasa desapercibida. En Olympo se le ve en rutinas exigentes, mostrando un físico trabajado, marcado y natural, que ha encendido comentarios en redes y ha generado miles de búsquedas en torno a su biografía… y a su cuerpo.

Con mirada firme y físico impecable, Roque —interpretado por Della Corte— enfrenta más que entrenamientos: lucha por ser él mismo en un entorno que no siempre acepta la diferencia. Instagram

¿Quién es Agustín Della Corte?

Nacido el 11 de septiembre de 1997 en Paysandú, Uruguay, Agustín Della Corte es Virgo, mide 1.78 metros. Representó a Uruguay en el Mundial de Rugby Japón 2019 como centro titular y, tras colgar los botines en 2020, su vida dio un giro inesperado hacia el cine.

Su salto al estrellato comenzó con La sociedad de la nieve, donde bajó 27 kilos para interpretar a uno de los sobrevivientes de los Andes. Pero ha sido Olympo la serie que lo ha convertido en un rostro irresistible para el público joven y una actitud relajada que se ve tanto en pantalla como en sus fotos promocionales.

Della Corte gusta porque representa una masculinidad contemporánea: fuerte, pero no arrogante; sensible, pero no frágil. Y esa combinación, sumada a su talento, lo convierte en mucho más que una cara bonita. Es, literalmente, el nuevo nombre que todos quieren buscar.

Roque Pérez, el corazón noble entre músculos y disciplina

En Olympo, Agustín Della Corte interpreta a Roque Pérez, un talentoso jugador de rugby que debe enfrentarse no solo a las exigencias del alto rendimiento, sino también a los prejuicios de un entorno que aún castiga la diversidad. Roque es gay, pero vive su identidad con miedo, en un mundo que lo empuja a ocultarse para no perderlo todo, pero decide salir y no falta quien de aprovecha de eso. La historia de su personaje es una de las más profundas y conmovedoras de la serie, y Agustín le aporta una autenticidad que solo alguien con experiencia real en el deporte podría lograr.

En las fotos oficiales de la serie -como las que acompañan esta nota- se lo ve impecable, siempre en forma, con una musculatura bien definida y una postura que transmite tanto fuerza como confianza. Ya sea girando un balón en el dedo con soltura o posando serio pero sereno en medio del campo, Agustín proyecta disciplina, humildad y nobleza. Su rostro, aunque marcado por la exigencia del deporte, conserva una expresión amable, casi protectora, que deja claro que su personaje no es solo físico: es también sensibilidad, lealtad y lucha interna. Su papel transmite que es un buen amigo, un compañero comprometido… y un actor que sabe exactamente dónde poner el corazón.

"Roque, te amo" y miles de comentarios en su Instagram

Kim Jong Suk: series en las que actuó el surcoreano fallecido a los 29 años Leer más

Los comentarios en la cuenta de Instagram de Agustín Della Corte (@agustindellacorte) que suma un poco más de 142 mil seguidores -pero en crecimiento- tras el estreno de Olympo reflejan una ola de entusiasmo, cariño y admiración. Fans de distintos países, lo felicitan por su actuación como Roque. Mensajes como “Roque, mi amor” o “ya me hiciste dudar de mi sexualidad” muestran el magnetismo con el que ha conquistado a la audiencia, mientras otros lo califican como “un maestro” o “un grande” por su interpretación.

Más allá del furor estético, muchos destacan su talento actoral, la fuerza del personaje y la emoción que transmite. “Me encantó tu personaje, me encantó fuera del personaje, me encantó tu actuación… ¡te amo!”, escribió una seguidora. Otros, incluso, celebran con humor y orgullo su rol como parte de una pareja icónica en pantalla (como amigo de Amaia, Clara Galle): “Un gay con una rubia = imparables”. En resumen, Roque ha generado revuelo, y Agustín; admiración sincera.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ