Aborto legal: en las palabras de las famosas

Desde que existen las redes sociales, no hay noticia que pase desapercibida y que no provoque miles de reacciones, no solo de usuarios comunes, sino también de artistas que han decidido decir lo que opinan.

Ya no hay por qué quedarse callados ante temas políticos y sociales. La libertad de expresión prima gracias a estas aplicaciones y más aún cuando se trata de un tema que marca un cambio trascendental en la sociedad latina.

Las mujeres en Argentina la lucharon y la ganaron. Tras casi tres años de salir a las calles, y pedir y protestar por la legalización del aborto, la madrugada del miércoles 30 de diciembre, el senado del país aprobó la ley.

Se acabó la clandestinidad, la insalubridad y la obligación de ser madres a quienes no quieren. Se acabó la potestad que otros creían tener sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres. No es promover, es despenalizar.

Para el movimiento feminista, al que muchas figuras públicas apoyan, hoy es un día histórico. Los mensajes de felicitaciones y apoyo han recorrido el mundo, y también están las personas que no les parece correcto. Conozca las pronunciaciones más comentadas.

La cantante y actriz Lali, no pudo contener la emoción y subió en Instagram una fotografía de ella con lágrimas en su rostro tras enterarse de la resolución. “Gracias hermanas, gracias al feminismo, gracias por la lucha”, escribió.

Las que dieron su mensaje por Twitter

Tini, Lola Índigo, Cami, Alan Estrada, Oriana Sabatini, Stefania Roitman, fueron algunas de las figuras públicas que compartieron su opinión y festejo sobre el tema en esta red social. Aquí sus mensajes.

Es ley💚

Esta ley no obliga a las mujeres a abortar, simplemente las libera de asistir a lugares espantosos poniendo en riesgo su vida.

Se terminó el temor de convertirse en delincuentes por no estar preparadas para seguir adelante con un embarazo. — TINI (@TiniStoessel) December 30, 2020

Felicidades a las mujeres Argentinas, hoy es un día histórico. 👏🏼👏🏼👏🏼 #EsLey — Alan por el mundo (@alanxelmundo) December 30, 2020

No puedo creer estar despertandome con esta noticia. Hoy se termina lo que a muchas les costó la vida. Hoy dijeron “BASTA” con nosotras. Hoy se hizo ley 💚✊🏻 — ORIANA🥂 (@orisabatini) December 30, 2020

Ni una muerte mas por aborto clandestino. Adiós a la clandestinidad, adiós a esconderse, a la vergüenza, a la muerte. Por aquellas mujeres que perdieron su vida. Hoy se hizo historia. Hoy se hizo ley. — Stef Roitman 🇦🇷 (@stefroitmanok) December 30, 2020

En Ecuador se mantiene el conservadurismo

No todos los países ni personalidades reconocidas y vinculadas a la política están de acuerdo con llegar a tocar este tema, y no dejaron de publicar sus pensamientos sobre lo logrado.