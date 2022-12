Los cinco mejores libros del 2022 para regalar esta Navidad

Si de gustos y aficiones se tratara, no habría una opción que ofrezca más versatilidad que un buen libro. Sin embargo, dar con el título correcto puede ser una tarea difícil. Por eso hemos elaborado una lista de las mejores obras que dejó el 2022 para que obsequiar esta Navidad.

1. 'La señora March', de Virginia Feito (Lumen)

La esposa de un exitoso escritor neoyorquino acaba de publicar su última novela. Un día la señora March, una mujer de carácter afable pero desmedidamente ansioso y paranoico, recibe el comentario de una panadera, quien dice que la protagonista del libro parece estar inspirado en ella.

Esto desata una terrible crisis en la mujer, ya que el personaje del libro hace referencia a una trabajadora sexual de muy mala reputación. Es en este frenesí que intentará buscar el origen del personaje y en el camino develará profundos misterios que le hacen perder la psiquis.

El ejemplar fue merecedor del premio Best Novel Valencia Negra 2022 y ha figurado como uno de los libros más vendidos según el Sunday Times, y Blumhouse Productions. Diarios de notoria relevancia, como el Library Journal y The Times la han calificado como uno de los libros del año. El éxito literario planea ser llevado a la pantalla grande, encarnado por la actriz Elisabeth Moss como protagonista. Este es sin duda un títular que los amantes de la novela negra y el misterio disfrutarían tener en su colección.

2. 'Tostonazo', de Santiago Lorenzo (Blackie Books)

"Esta es una novela sobre quienes hacen la vida posible y quienes la hacen imposible. Sobre sentirse diferente en un mundo de gente que quiere que todo siga igual". Estas son las palabras del autor para describir una novela con carácter político y enternecedor. Es una historia inspiradora que habla acerca de alejarse de lo superfluo para encontrar la alegría de estar vivo.

Su protagonista es un hombre sin oficio que un día acepta trabajar como becario para la producción de una película. Sin embargo, al poco tiempo descubre los sinsabores del director, un pobre hombre que cree saberse dueño de la verdad. Hastiado de la ciudad, decide aceptar una oferta en una provincia alejada de la ciudad, es aquí donde descubriría el valor de las simples cosas, la amistad y la alegría de estar vivo.

"Leerla es rebelarse contra lo que toca y desenmascarar a los malos como lo que son, aunque ellos no lo sospechen: un aburrimiento", señala la revista de críticas Babelio. Esta título es perfecto para obsequiar a aquellos que necesiten aliento e inspiración.

Las obras de Virginia Feito y Santiago Lorenzo son dos de las más destacadas del año. Cortesía

3. 'La familia', de Sara Mesa (Anagrama)

La escritora sevillana Sara Mesa retrata en su obra las contundentes problemáticas, contradicciones y fragilidades que una familia común y corriente puede vivir. Los sentimientos de obediencia, disciplina y servidumbre que coartan la libertad de los miembros de la familia protagonista de la historia, quienes para encontrar su libertad deben revelarse y romper esquemas establecidos durante décadas.

4 'La ciudad', de Lara Moreno (Lumen)

‘Violeta’, el libro en español más prestado en las bibliotecas de Nueva York Leer más

Tres mujeres conviven en un edificio del barrio La Latina en la ciudad de Madrid. Cada una cuenta su historia, tan cotidiana como convulsiva. Una relación peligrosa, un empleo como niñera y el sacrificio del trabajo en campos son las realidades que Oliva, Damaris y Horia viven para sobrevivir en un mundo de indolencia. Sin duda es una historia con la que muchas mujeres se pueden sentir identificadas y la oportunidad perfecta para compartirle a esa chica especial.

5. Violeta', de Isabel Allende (PLAZA & JANES EDITORES).

La legendaria escritora chilena Isabel Allende regresa a las librerías con una nueva entrega titulada "Violeta". La historia habla acerca de una niña que desde su nacimiento vive acontecimientos extraordinarios: los vestigios de la I Guerra Mundial, el colapso económico de su país, las incipientes epidemias que atemorizaban a la población de la época. De esta manera revive elementos de su novela más exitosa, 'La casa de los espíritus', en un relato que incorpora elementos de ficción y realismo.

Con un extensión de 400 páginas, Allende repasa una vez más los temas sociales y políticos que caracterizan su método de escritura, a través de una historia de romance.