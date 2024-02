“El video de Álvarez es una burla al intelecto de los guayaquileños”

Un minuto con veintitrés segundos bastaron para que los guayaquileños reaccionen a lo que catalogaron de una “burla”. El pasado 18 de febrero, el alcalde Aquiles Álvarez publicó un video en el que mostró una ciudad que, dijo, va por buen camino y se está desarrollando “de manera eficiente”.

Se montó a su carro, recorrió Guayaquil y, según reza la publicación que él mismo colgó en sus redes oficiales (en las que, por cierto, restringió la opción a recibir comentarios), vio las calles limpias, sin basura y perfectas para manejar. Un escenario que fue catalogado por decenas de ciudadanos como irreal: “una completa falacia”.

Aqui-les recorro Guayaquil.



Esta es una ciudad que va a avanzando... Un Guayaquil que no le rinde pleitesía a ningún político con síndrome de ansiedad y que además abandona la ciudad 🤣



Estuve recorriendo:

-Av. de las Américas

-Calle Los Ríos

-Calle Esmeraldas

-10 de agosto… pic.twitter.com/IVVAklKNwP — Aquiles Alvarez H. (@AquilesDAH) February 19, 2024

De allí que hubo usuarios como Sebastián Merino, residente de Los Ceibos; y Agustina Echeverría, de Urdesa, que le pidieron que los invite a pasear por las calles que rodó para conocer “ese Guayaquil del multiverso que mostró al mundo”.

“Evidentemente señor alcalde se desplazó por las calles principales de la ciudad y lo que grabó fueron los segundos donde el concreto no está minado. El video que ha colgado en sus redes es una burla. Implica burlarse del intelecto de los guayaquileños que no podemos ya esquivar más huecos y que caminamos pegados casi casi a la pared para obtener algo de sombra. Es un fraude lo que muestra y lo sabe”, aseguró Merino; que pone como ejemplo a lo que experimentan sus padres en La Pradera 3, donde habitan.

La ciudad que describe el alcalde no la conozco. Guayaquil no tiene sombra, parques ni suficientes veredas. Le sobran baches, desorden basura. Falta vida, luz.

Paola Zevallos

residente de vía a la costa

En algunos parques o áreas verdes, la maleza tapa casi por completo a los juegos infantiles en La Saiba. Joffre Flores

Cinco años conviven con huecos enormes en el que la ciudadanía se cae hasta caminando. No hay vía que sea amigable ni inclusiva, sentenció.

En el video Álvarez, que no ha respondido a EXPRESO sobre por qué obras como la de la calle Portete siguen inconclusas (y generando caos y más caos ya por dos años); dijo que Guayaquil está creciendo de forma favorable. Que por supuesto todo es perfectible y que todo puede mejorar, anunció, pero que van por buen camino.

Recorra toda la ciudad y vea la cantidad de maleza que hay. Jamás se había visto tanto descuido, un quemimportismo total. Es lamentable.

Omar López

ciudadano

“He podido ver que también muchos árboles se están salvando de la cochinilla, una de las plagas que heredamos, pero que estamos controlando. No heredamos solo esa plaga, heredamos muchas (...). Esto es Guayaquil, una ciudad que está avanzando, que no le rinde pleitesía a ningún político turro y a los no turros tampoco, a esos políticos con síndrome de ansiedad que abandonan la ciudad...”, publicó; obviando, a juicio de Emilio Zambrano, uno de los líderes de la ciudadela la Alborada, la retahíla de problemas que enfrentan, excluyendo incluso los de seguridad.

En la XIII etapa de la Alborada, las calles se inundan tras cada lluvia por las obras que han quedado inconclusas. Josue Andrade A

¿En qué Guayaquil vive Aquiles? La ciudad está de nuevo con baches. Las calles se inundan. El centro está lleno de hacheros, mendigos y es un desorden, donde hasta sus mismos metropolitanos en sus motos se pasan las rojas o se meten en contra vía. No vendas humo, Aquiles. Carlos Xavier

@nobitrooper



“Usted retrata una ciudad perfecta cuando nos caemos en decenas de decenas de huecos a diario, y las familias no podemos pisar un parque porque están repletos de maleza y con juegos dañados. Tenemos un río que no sirve, una Metrovía obsoleta, una Aerovía que nadie usa, buses inseguros, avenidas oscuras, parques peatonales inexistentes y puedo seguir. No diga cosas absurdas. No retrate una perfección que no existe”, agregó Enrique Carvajal, guayaquileño que habita en Samanes, una de las zonas que ahora, en pleno invierno, se ha visto afectada por los daños colaterales que le han provocado al barrio las lluvias.

“Hemos convivido con jardineras que dejaron a medio terminar y que se convirtieron en una trampa casi mortal. Hasta los carros cayeron en ellas, sí, los carros. Ahora le han tirado algo de tierra, pero falta tanto por hacer. Y no en esta ciudadela, en todas”, sentenció; exhortando a Álvarez a que haga otro video desplazándose por las vías secundarias y espacios recreativos del Puerto Principal para ver la realidad que el resto ve.

Pero qué hombre para más mentiroso 😤 , ayer q salí a las 7 pm y con lluvia en ciertas calles de Guayaquil estaban sin luminarias, puentes sin luminarias y Con Baches‼️ bordillos q ni se ven donde uno se puede chocar ‼️ está en total abandono mi ciudad ‼️😤 q atrevido en mentir‼️ https://t.co/Gssnq2arSl — Leylita Castagneto (@leylacastagneto) February 19, 2024

En redes sociales de hecho los usuarios acompañaron sus críticas de imágenes en donde se podía ver desde enormes agujeros en las calles, hasta niños agarrados de las manos de sus madres zigzagueando entre buses que pasan por alto la señalización; o está siendo usada como exhibidores de ropa a causa de la informalidad.

Si todo está bien alcalde y con visión de movilidad sostenible, lo invito a recorrer en hora pico y en bicicleta la ciudad para que constate lo mal planificada que está.



Alberto Hidalgo

ciclista

“En fin, a la ciudad le falta mucho. Estamos a años luz de esa anhelada perfección”, precisó la ciudadana Belén Olmedo.

