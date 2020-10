Vicario Valencia: El papa dice que no tenemos por qué sacar de la sociedad a los homosexuales

Hay silencio en el departamento de Comunicación del Vaticano sobre las declaraciones del Papa Francisco, hechas en un documental sobre las relaciones sexuales. El ABC indica que un diario italiana publicó un correo electrónico atribuido a la dirección editorial del departamento de Comunicación del Vaticano que ordena: “De momento no publicamos ninguna noticia, ni en la radio ni en la Web. Nada sobre el documental ni la entrega del premio hoy en el Vaticano. Se está debatiendo el modo de hacer frente a la crisis mediática”.

El miércoles de esta semana se presentó el documental Francesco, del ruso-americano Evgeny Afineevsky, donde el Papa se refiere a las relaciones homosexuales.

Literalmente lo que expresó en ese vídeo el líder de la Iglesia Católica es: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia; son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”. El antecedente es que en Argentina, país natal del Papa, se aprobó el matrimonio homosexual en 2010.

La noticia ha dado la vuelta levantando opiniones a favor y en contra. En las redes sociales es donde más se ha escrito sobre el tema. Por ejemplo, Federico Jovine escribió: "Yo aquí, leyendo muchas críticas al Papa Francisco por las posiciones asumidas en el ejercicio de su vicariato apostólico, sobre la base de que la palabra no es ambigua, pero luego me recuerdo de Mateo 27:5 y Hechos 1:18 y se me pasa".

El papa Francisco ha llamado a aceptar a los homosexuales. Es una posición valiente tras milenios de discriminación. Pero las uniones civiles que propone no son suficientes. Todos debemos tener derecho al matrimoniohttps://t.co/7WBdH4k93W — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) October 23, 2020

Entre los cybernaúticos que no apoya la homofobia está el sacerdote José Palmar, quien resaltó que sigue la lucha por la vida y la dignidad de los pueblos. Destacó la importancia de no reciclar odios.

Jacobo Mondragon, en cambio, opinó como ciudadano: "Aún cuando el Papa Francisco esté de acuerdo con los matrimonios igualitarios la palabra de Dios, nuestra regla de fe dice lo contrario".

En Guayaquil uno de sus vicarios explicó el alcance de las palabras del Papa Francisco.

“Lo que dijo el Papa es que se debe hacer una ley de convivencia civil, esto es diferente a un matrimonio civil. Lo que se debe tener en cuenta es que los homosexuales también son hijos de Dios, y como hijos de Dios se tienen que respetar, se tienen que acoger, tienen que valorar. Y lo que el Papa dice es que no se puede bajo ninguna circunstancia negar el que pertenecen a una familia. Y si pertenecen a una familia, entonces deben tener un apoyo y ser queridos por todos”, dijo a Diario EXPRESO el vicario episcopal del norte de Guayaquil, Freddy Valencia.

Valencia también recordó palabras que el Papa Francisco que les dijo cuando estuvo de visita en Guayaquil, esto es que que una familia es como los dedos de una mano, donde todos son diferentes: uno más bajito, otro gordo, otro flaco; pero no por eso se va a cortar un dedo porque no son iguales.

“Los hijos en una familia son distintos, tienen preferencias diferentes y no por eso dejan de ser hijos. Y al ser hijos tienen todos los derechos de ser amados”. Freddy Valencia, vicario episcopal del norte de Guayaquil.

Agregó que cuando el Papa habla de una convivencia, que no es matrimonio, nos habla de lo que la doctrina de la iglesia habla sobre la homosexualidad, “Y lo habla claro en el catecismo, donde el Papa dice que las personas homosexuales deben ser acogidos con respeto, con compasión, delicadeza. De debe evitar la discriminación. Ellos también están llamados a hacer la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianos unir al sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo, esas dificultades que pueden encontrar debido a su condición. Es decir, son hijos de Dios y no tenemos por qué discriminarlos o sacarlos de la sociedad”.

¿Implica que la Iglesia Católica apoya la conducta como tal?

- No , esto no significa que se está aceptando el pecado . Se está valorando, en grado máximo, como siempre lo ha hecho la iglesia, como siempre lo ha hecho Dios al pecador. Entonces Dios ama al pecador, aunque detesta el pecado. Dios a ti, a mi nos ama y por cada uno dio su vida. No quiere decir que esté de acuerdo con lo malo que hacemos o con nuestro pecado. La condición pecadora no se le acepta a nadie. Pero el ser hijo de Dios nos da derecho y obligaciones. El Papa no ha dicho vamos a organizar el matrimonio homosexual. Nadie tiene derecho a maltratar a una persona por sus preferencias.

En oposición a la declaración están otros líderes religiosos, quienes consideran que el Papa se ha unido a la ideología de géneros. "Él ya tenía esa postura cuando era arzobispo en Argentina, solo que ahora lo hace oficial al hablar en calidad de Papa. Y antes no tenían el peso que cuando él ya es el jefe de la Iglesia Católica", señaló Carlos Arauz, pastor evangélico.

Agregó que la postura ha convulsionado al mundo, porque la Iglesia Católica ha sido un bastión en la defensa del diseño original de Dios, quien creó hombre y mujer para formar una familia. "Él no habla de la unión eclesiástica, sino de la unión civil. Pero ante la ley tienen los mismos beneficios, hechos y responsabilidades; y hay una ruptura del diseño original y de lo que la Biblia habla, que es la idea de familia. Para mi, el Papa evidencia no el compromiso que tiene como líder de la Iglesia Católica hacia la palabra de Dios, sino hacia el mundo. Y en el mundo hay diferentes corrientes, que de acuerdo a los tiempos cambia; y muchas personas se van amoldando a las necesidades de las personas. Mas no a los patrones que ha dejado Dios en la Biblia, para que el ser humano se amolde al plan de Dios, que es diferente", indicó el pastor Arauz