PASOS PEATONALES via a la costa
ATM anuncia cierres parciales en la vía a la costa por mantenimiento.FREDDY RODRIGUEZ

Vía a la costa, Guayaquil: Cierres nocturnos programados para el 13 y 14 de noviembre

La ATM ejecutará trabajos nocturnos de mantenimiento en el paso peatonal de Puerto Azul y recomienda conducir con precaución.

Un nuevo cierre vial se registra en Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que se realizarán cierres parciales nocturnos en ambos sentidos de la vía a la costa los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

“Este jueves 13 y viernes 14 de noviembre, realizaremos cierres parciales nocturnos en ambos sentidos de la vía a la costa, a la altura de Puerto Azul, por trabajos de mantenimiento del paso peatonal elevado”, detalló la entidad.

El horario de cierre será de 22:00 a 06:00. La ATM pidió a los conductores conducir con precaución y respetar la señalización en la zona intervenida.

En el sector se habían recibido denuncias sobre el deterioro de las estructuras del paso peatonal.

Carril exclusivo de la Metrovía sigue vigente

De forma paralela, la ATM recordó que el carril exclusivo del sistema Metrovía en la avenida Domingo Comín sigue siendo de uso exclusivo para las unidades de la Troncal 1.

“Esta disposición rige también durante los trabajos de reconstrucción que ejecuta la Dirección de Obras Públicas entre la calle 43B y Francisco Segura”, aclaró la entidad.

Durante las obras, los conductores que se movilicen desde Guasmo, Floresta y Pradera hacia el centro y norte de la ciudad pueden optar por rutas alternas como: avenida Ernesto Albán y avenida 25 de Julio.

Los residentes del barrio Cuba, ciudadela Limonar, el cuartel de Agentes de Control Metropolitano y el mercado Caraguay cuentan con las siguientes opciones:

  • Domingo Comín – calle G – Robles Chambers – José Estrada.

  • Domingo Comín – José Vicente Trujillo – Agustín Argüelles – Francisco Segura.

El uso no autorizado del carril exclusivo está sancionado con una multa del 25 % del salario básico unificado, y con el 50 % en caso de reincidencia, según la ordenanza municipal.

