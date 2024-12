Navidad en la Bahía: Ventas caen un 50 % debido a apagones e inseguridad

Decenas de guayaquileños se acumularon en la bahía comercial de la ciudad en busca del regalo ideal para sus amigos y familiares en las vísperas de Navidad. No obstante, para los comerciantes, este no es el panorama que solían visualizar en años pasados, ya que consideran que la afluencia de clientes era mucho mayor.

En las principales calles que atraviesan esta zona populosa, se podía observar a ciudadanos empujándose unos a otros para acceder a los descuentos y ofertas que ofrecen los negocios por las festividades. Sin embargo, la vista en los pasillos al interior de la bahía permanecía con poca o nula afluencia de clientes en varios puntos.

Los trabajadores de esta zona lo atribuyen a la inseguridad y a los cortes de luz. No obstante, con el retorno a la normalidad del suministro eléctrico desde este 20 de diciembre, creyeron que las ventas mejorarían, pero ese no fue el caso.

“Ayer (19 de diciembre) pensé que para este 20 de diciembre todo volvería a la normalidad, pero no es así. Todo sigue igual y, para esta fecha, que por lo general no tengo ni un respiro para almorzar, lo hice con tranquilidad y sin que nadie me molestara. Eso es alarmante”, comenta Antonio López, quien se dedica a la venta de calzados. Él y otros trabajadores del sector lo atribuyen a que la ciudadanía aún se mantiene temerosa de la delincuencia y los constantes robos que azotan la zona comercial.

Comerciantes detallan que aún tienen mucha mercadería sin vender. Paúl Arias Castillo

Delitos diarios en esta zona comercial

Los comerciantes ven este mes como un respiro para las bajas ventas que han experimentado debido a los apagones y la inseguridad que ha imperado en la zona; sin embargo, ese no ha sido el caso. De acuerdo con Hernán Coloma, representante del Frente Único de Organizaciones Sociales de Comerciantes Minoristas de la Bahía, se reportan 40 delitos por día en las 16 hectáreas que conforman este espacio. “Los 4,300 comerciantes que la integramos estamos en riesgo y contra la pared. Sin armas para pelear”, asevera Coloma.

Y para esta época, los asaltos no cesan. "Hoy y ayer vi cómo a dos personas les quitaron el celular sin que se dieran cuenta. No importó que gritara, porque el ladrón escapó tan rápido como le quitó el celular y nadie hizo nada. Por esta y más razones, nadie quiere acercarse a la Bahía, porque salen de aquí con menos objetos de los que entraron", asevera Priscilla Castillo.

Debido a este panorama, los ciudadanos que laboran en estos establecimientos del centro han experimentado una disminución en sus ventas de hasta el 50 % en relación con el mismo periodo de 2023.

Los ciudadanos transitan por las vías principales que atraviesan la zona comercial, pero el flujo al interior es mucho menor. Paúl Arias Castillo

Bajas ventas

“Sí, aún hay gente que se acerca, pero no todos compran, y el número es mucho menor que hace un año. Si antes en un día lograba vender 30 prendas, hoy, con suerte, vendo unas 10 o 15. No tengo cómo pagar a mis trabajadores, el alquiler y los gastos de mi familia”, asegura Isaac Morejón, quien administra un local de ropa.

Claudia Ochoa, que vende prendas de mujer, detalla que, si bien este problema se ve amplificado por la inseguridad, los cortes de luz y el menor tiempo de atención disponible, también ha causado que sus ventas se vean mermadas. “Hasta ayer, todos estábamos cerrando a más tardar a las 18:00, otros a las 17:00, porque a esa hora se iba la luz y nos quedábamos a oscuras en las calles aledañas. Por lo que nadie quería venir a comprar, sentían miedo, y de hecho aún lo sienten, pero ahora no vienen porque las calles estén oscuras, sino porque temen que alguien los asalte mientras caminan o les quite sus pertenencias sin que se den cuenta”, comenta.

