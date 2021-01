Vecinos rechazan un refugio para indigentes en la Alborada

Que perderán la tranquilidad del vecindario. Que nunca fueron advertidos por el Municipio del proyecto, y temen que la delincuencia, que les ha costado ahuyentarla, gane terreno. Son los argumentos en los que se basan los residentes de las manzanas 5, 10, 11, 12 y 13 de la onceava etapa de la ciudadela Alborada, quienes se oponen a que se instale en el barrio la Fundación Pan To Go.

De acuerdo a un documento suscrito el 11 de noviembre de 2020 por la Empresa Pública Municipal Dirección de Acción Social y Educación (DASE), se detalla que el Centro de Servicios Sociales Pan To Go tiene previsto beneficiar alrededor de “450 personas que se encuentran en condición de pobreza, extrema pobreza, indigencia (abandono de sus familiares), se prevé brindar alimentación, así como actividades de desarrollo social y productivas”.

El área destinada para la entidad es un solar vacío que le fue entregado por el Cabildo, en comodato por 50 años, se encuentra ubicada junto a un parque cercado, recién inaugurado en 2019, tras la insistencia de más de cinco años de la comunidad.

De eso da cuenta Rubén Rodríguez, morador, quien afirma que la llegada del proyecto al vecindario no encaja en este sector residencial, donde han invertido en puertas de ingreso automáticas y hasta plumas, con la finalidad de blindarse contra la delincuencia.

Con él coincide Luis Chica, presidente del Comité de Moradores de la onceava etapa de la ciudadela Alborada, quien se queja de no haber obtenido una respuesta directa del Cabildo sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento interno para que este predio sea concedido a la fundación.

“No estamos de acuerdo con la obra. El Municipio tiene muchos terrenos disponibles como, por ejemplo, en las zonas periféricas, donde la ayuda llegaría a sectores como el Guasmo o la entrada de la 8, pero con esto habrá mucha influencia de personas ajenas a nuestro sector”, argumenta Chica, quien ha participado en plantones junto a sus vecinos en rechazo a la decisión municipal.

Estoy de acuerdo con que se extienda el parque, ya que este sector es residencial. Hay muchos terrenos que pueden darle a la fundación, pero tememos que se perturbe la paz de los que vivimos aquí. María Ofelia Cardona, residente

María Ofelia Cardona, residente, tampoco está de acuerdo con la ejecución de la obra, pues sostiene que en el vecindario habitan, en su mayoría, personas de la tercera edad y con el arribo del centro, la paz del barrio se quebrantaría. “Todos los vecinos nos oponemos. Sí, es una obra bonita de Pan To Go, pero temo que aumenten los robos. Hay muchos terrenos en otros sitios que no son residenciales y que se debió pensar primero”, subraya.

Frente a esta situación, EXPRESO conversó con Jorge Acaiturri, gerente de la Empresa de Acción Social, y confirmó que sí se entregó el espacio en comodato, así como ha ocurrido con otras fundaciones e instituciones que dan servicio social y comunitario en la ciudad para que, dijo, “puedan aportar al desarrollo de la comunidad”.

Sin embargo, al ser consultado por los oficios de la comunidad en los que denuncian que no se hizo la socialización y rechazan la instalación de la entidad, Acaiturri afirmó que hasta su despacho no han llegado los reclamos. Y precisó que sí se cumplió la socialización.

Cuando llegamos, hace más de 30 años, nos vendieron este terreno como zona de parque, luego se dividió y ahora vemos que se está cometiendo un abuso. Nos oponemos. Aníbal Burgos, residente

“Si me traen una copia recibida por la DASE de un oficio de los moradores podemos conversar el tema. Y sí, tengo los documentos para demostrar que sí se hizo la socialicación, pero también hay que entender una cosa, Pan To Go presta un gran beneficio a los ciudadanos en situación de calle de la ciudad de Guayaquil”, manifestó.

Estas declaraciones también son rechazadas por el presidente del Comité de Moradores, quien asegura que, por protocolo, los oficios son enviados a la Alcaldía y afirma tener documentos donde el funcionario sí tiene conocimiento del caso. “Claro que debe conocerlo si ese departamento fue el primero en aprobar el comodato”.

Chica y los otros residentes concuerdan que en los oficios enviados, además, han solicitado que el área sea entregada a la comunidad para que se extienda el área verde y donde se instalen máquinas geriátricas, huertos comunitarios y hasta una casa comunal.

Pedido. Los moradores solicitan al Cabildo que se extienda el área verde para incluir máquinas geriátricas, casa comunal y huertos comunitarios. Christian Vasconez / Expreso

“Lo hemos pedido, pero no nos han atendido. La solución es que deroguen esa decisión municipal y regresen el predio a la comunidad como inicialmente fue; un solo terreno”, finalizó Chica.