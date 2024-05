Urgen mejoras en la cabecera cantonal de Samborondón

Cables. Yúnez dice que, de acuerdo con ordenanzas, las empresas telefónicas ya no pueden colocar más cables aéreos sobre los postes de alumbrado público.

Al alzar la cabeza, en la calle, y mirar al lado derecho e izquierdo, y hasta en el centro del espacio aéreo, hay una saturación de cables que cruzan de un lado a otro. La ciudadanía que reside en la cabecera cantonal de Samborondón teme a que los postes para el alumbrado público no soporten el peso.

Parece un tallarín de cables, expresa el morador Joffre Vargas. Comenta que no pueden asomarse a los balcones por los cables, ya que pasan a esa altura, por lo que no pueden apreciar la vista ni mirar para abajo.

Además, denuncia que a veces los camiones “han tirado los cables; una vez, cerca de mi restaurante, uno se fue hasta llevando un medidor”. Asimismo, el poste que está sobre la calle Bolívar, entre Rocafuerte y La Paz, se encuentra inclinado.

A Francisco González le da temor que en cualquier momento se presente un temblor fuerte o un terremoto y los postes se caigan por el peso que soportan. Con él concuerda Walter Mayorga. Además, muestra que en la avenida José López Romero, entre las calles El Oro y Los Ríos, a la altura de un supermercado, los cables de telecomunicaciones están descendiendo por el peso y “están bajitos”.

2. Jardineras. La Alcaldía indica que no es cuestión de que el Municipio permanentemente arregle las barandillas de las jardineras, sino que los ciudadanos las cuiden, porque muchos suelen dañarlas. Flor Layedra

Ante estas molestias, el alcalde Juan José Yúnez expresa que, en aproximadamente siete semanas, los cables de internet y de las telefonías que están en las calles Sucre y Santa Ana estarán soterrados; pero no los cables de media tensión, “por el momento se mantendrán allí hasta que haya los recursos”. Este trabajo lo realizarían entre el Cabildo y la Corporación Nacional de Electricidad.

Para la colocación de las tuberías, donde irían los cables, Yúnez indica que el Municipio no invirtió “ni un solo dólar”, ya que “hemos hecho convenio con empresas privadas”.

Por otra parte, quienes conducen se quejan porque la calzada de las avenidas José López Romero y 31 de Octubre, así como la del sector Las Lomas, requieren mantenimiento, debido a que presentan baches, irregularidades y otras fallas. Gabriel Miranda conduce una tricimoto y manifiesta que varios vehículos “por tratar de esquivar los huecos a veces hay accidentes”.

Él trata de no caer en los baches porque si se le dañan los amortiguadores debe invertir $35, lo que no le representa, ya que usualmente “en el día, uno se hace $ 25; hay que trabajar casi un día y medio para comprar un juego de amortiguadores”. Franklin Hidalgo también conduce una tricimoto y, a su criterio, las calles están dañadas porque el espesor del asfalto no es grueso. “Esta vía (avenida José López Romero) estaba bonita cuando la hicieron, pero aquí pasan muchos carros pesados”.

Estamos trabajando en el proyecto Samboferri, el cual va a ayudar a quienes viven en los recintos del río Babahoyo a que puedan cruzar y trasladen sus productos a Samborondón. José Yúnez alcalde de Samborondón

A esos arreglos, Aarón Rodríguez cree que también debe incluirse la colocación de señaléticas viales horizontales, porque muchas están despintadas; también las verticales. Además, se debe colocar semáforos porque hay muchos accidentes, también cámaras de seguridad porque “aquí hay robos, solo que no se puede hablar”.

Yúnez señala que la calle 31 de Octubre está siendo intervenida con obras de infraestructura -para aguas servidas, aguas lluvias y agua potable-, y de regeneración y lo último que se realizaría, de acuerdo con la planificación de obras, es el asfaltado completo de la vía. Estos trabajos estarían listos entre septiembre y octubre de 2024.

Sin embargo, la reparación de la calle del malecón se realizaría entre este y el próximo año, dependiendo de los recursos con los que cuente la Alcaldía. Por ahora están haciendo el proyecto para la regeneración de esta que debe estar listo en tres meses. Mientras tanto, prevé hacer un bacheo.

Adicional a esto, María Alvarado desea que el Cabildo “arregle bien las jardineras y que estas permanezcan adecuadamente”. También que no se permita que las tricimotos ni las camionetas circulen con música a alto volumen, dice Vargas. “Aquí el escándalo nos vuelve locos”.

Yúnez comenta que han puesto a disposición del Ministerio del Interior el antiguo camal para que sea una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), pero si no lo aceptan, crearía un espacio turístico para los artesanos.

