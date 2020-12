Urdenor 1: “Vivimos sometidos por los delincuentes a diario”

Luz tenue, un canal utilizado como escondite y calles solitarias crean la escena perfecta para que los delincuentes sometan a los residentes de la ciudadela Urdenor 1. Y es por esto que varios días los moradores han realizado plantones al pie de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para exigir que se incrementen los controles en la zona. A decir de los habitantes, los robos a los peatones y de accesorios de los carros aumentan en las noches cada vez más.

Jaime Nebot, sobre la ola de inseguridad: las armas no están de adorno Leer más

EXPRESO ha seguido la situación de inseguridad que vive el sector. En publicaciones anteriores, de hecho, ha mostrado cómo no se salvan de los delitos ni los domicilios ni los negocios.

Vecinos de Urdenor 1: “Por la delincuencia hemos tenido que encerrarnos” https://t.co/cu2hwyP8zV — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) October 27, 2020

Van más de tres semanas de reclamos por parte de los moradores, esto pese a que en el intento por reducir los asaltos se han instalado cámaras de vigilancia, que sirven solo para tener una serie de escenas con la que se demuestran que cada día ocurre mínimo un asalto, que no siempre es denunciado y por eso las cifras que tiene la Policía Nacional no dan evidencia de que hay un incremento de robos. Es decir, que por la falta de denuncias en la Fiscalía hay un subregistro. “Para qué hacerlo si el proceso tiene trabas, no es eficaz, sino engorroso”, dice Laura Segovia, moradora y afectada.

La falta de iluminación en los callejones de Urdenor 1 aumenta la inseguridad. Christian Vinueza

Sin embargo, los videos son claros al mostrar cómo roban los accesorios de los vehículos y hasta los focos del exterior de las casas. Los ataques a las personas se están dando al pie de las viviendas, en el momento que abren las puertas, a lo que regresan a casa o cuando salen de ella.

La sombra de la delincuencia eclipsa a la aerovía en Durán Leer más

“En esta semana a dos vecinas las apuntaron al llegar a su hogar. A la una no le hicieron nada, en cuanto sonó la sirena comunitaria se fueron corriendo; pero, a la segunda sí se le llevaron el celular y carteras. La señora estaba con su bebé en brazos, junto a otras dos personas, a quienes también asaltaron. Ellos recién llegaban del trabajo. Vivimos sometidos por los delincuentes a diario”, relata a EXPRESO René Guedes, miembro del Comité de Urdenor 1.

Para palpar esa sensación de inseguridad de la que hablan los moradores, este Diario realizó dos recorridos en días diferentes. Uno fue en la mañana y el otro, por la noche.

Plantones. Los moradores han realizado varios plantones pacíficos fuera de la UPC de Urdenor 1. En un cartel muestran las fotos de los videos de los robos que han sufrido. Christian Vinueza

El fin de semana, mientras los habitantes hacían un nuevo plantón, pasaron dos hombres en una moto y fue tal la sensación de temor, que los presentes pidieron -en segundos- a la Policía que averigüen quiénes eran, tenían la idea de que eran los sujetos que asaltan en el vecindario. Mas los agentes no encontraron pruebas que permita privarlos de la libertad.

Todos los ojos puestos sobre la Francisco de Orellana Leer más

Durante el recorrido nocturno, EXPRESO comprobó que las lámparas funcionan, pero la luz que emiten es tenue, lo que genera áreas oscuras que esconden al que está al acecho de una víctima.

Urdenor 1 tierra de la delincuencia @PoliciaEcuador de que sirve tener el botón de pánico??? @CynthiaViteri6 ya es hora de buscar una solución no se puede seguir así !! pic.twitter.com/KtzZgEF7TS — Fer Arias ♥ (@mafercilla21) November 23, 2020

Se ha desatado la delincuencia en Urdenor 1, no existe un día en que las cámaras no capten a personas robando los accesorios de un carro en la madrugada. René Guedes

​morador

La escena más compleja está en los callejones y en la zanja del vecindario. Allí hay personas que viven o se esconden. A decir de los moradores, el canal es una guarida de personas sin hogar, chamberos o hasta posibles consumidores de sustancias.

“En el sector tenemos un canal que genera dos problemas: malos olores y escondite, y no precisamente de las Tortugas Ninja, sino de quienes se ocultan para asaltar a quienes circulan por el lugar. Aunque también hay personas que usan el sitio para pasar la noche, son indigentes. Pero es difícil determinar cuando están los sospechosos o los indigentes”, explica Mayra Jalón, moradora.

En el vecindario no sentimos seguridad, están asaltando hasta al pie de las casas. Se llevan celulares y carteras, los delincuentes usan arma de fuego o cuchillo. Consuelo Uzcátegui

​moradora

Asesinan al periodista Roberto Oña por robarle un celular Leer más

Los habitantes hasta se quejan de que en la madrugada pasa una patrulla con la sirena activada. No saben si es un desquite por los plantones que están haciendo al pie de la UPC. “¿Hacen sonar la sirena del carro de la Policía para despertarnos por desquite, sin pensar que al día siguiente tenemos que trabajar, o lo hacen para demostrar que sí patrullan? Si es lo segundo están equivocados. Son con los logros que se demuestra el trabajo, es decir que exista seguridad.”, indica Marcel Zúñiga, morador.

Los moradores viven en zozobra, sin embargo para el teniente coronel Lenin Peralta, oficial de la Gestión Operativa del Distrito Modelo, lo que tienen los vecinos es una percepción de inseguridad porque un evento es contado a todos por el chat.

Por las reuniones con los moradores y por la información que nos dieron hemos podido privar de la libertad a los sospechosos que cometen delitos en la zona. Teniente coronel Lenin Peralta

​oficial de la Gestión Operativa del Distrito Modelo

“Las estadísticas no revelan que existan casos para determinar que es un área crónica; es decir cuando los hechos de delitos sobrepasan los porcentuales del monitoreo”, explica. Pero, los moradores insisten en que cada día se da al menos un robo, que hay un subregistro y por eso piden que se cierren las calles con plumillas de seguridad.

La violencia se filtra en los callejones de la bahía Leer más

Peralta reconoció que sí se dan robos de accesorios y a personas en el sector, mas no en esas cifras. Las estadísticas, sustenta, dicen que los delitos en el circuito Alborada, que incluye a Urdenor, han bajado en un 34 % en relación al 2019. Las cifras las rechaza la problación. Peralta también dijo que la semana pasada se detuvo a 7 personas en ese sector, de las cuales 2 portaban armas de fuego; una tercera llevaba un cuchillo. Las otras son vendedores de sustancias sujetas a fiscalización.

En el circuito hay 5.000 botones de auxilio y entre el 25 % y 30% de estos se activan solicitando ayuda en un mes. Un 10 % son llamadas efectivas, un aproximado de 500.