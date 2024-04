Guayaquil: Urbanizaciones, sin planificación ante los apagones

Ni pagar entre 500 y 1.000 dólares por alícuota, o estar al día con el Municipio de Samborondón y con los servicios básicos, garantiza tener energía eléctrica, pues los continuos cortes de luz en Ecuador han provocado que las familias ecuatorianas se vean afectadas con hasta 10 horas sin electricidad.

Y es que los moradores de algunas urbanizaciones exclusivas de La Puntilla se sienten inconformes, ya que pese a tener viviendas cuyo avalúo puede llegar hasta el millón de dólares y pagar altas cantidades en alícuotas, sus ciudadelas no tienen generadores de energía que los libren de los apagones.

“Lo justo sería que con todo lo que se pagó en la casa y más las alícuotas, podamos tener generador de energía, pero eso no pasa en la mayoría de urbanizaciones de La Puntilla. Eso es falta de planificación por parte de las constructoras”, expresó Miguel Santana, de la ciudadela Entre Ríos, que apunta a que las administraciones de las ciudadelas podrían hacerse cargo de la compra de un transformador para las urbanizaciones.

La Puntilla. Los guardias deben acercarse hasta los vehículos para consultar los datos Alex Lima

“Con lo que pagamos de alícuota se puede invertir en eso, al menos en la garita. Ahora los guardias deben estar con la mano subiendo y bajando las plumas para dar ingreso y eso hace que se forme un caos a la entrada”, comentó el ciudadano.

Para Fabián Alarcón, administrador de la ciudadela La Puntilla, solicitar que toda la urbanización tenga una planta de energía a estas alturas es casi imposible, ya que al menos en esa urbanización hay alrededor de 300 propiedades inmuebles.

“Un generador que alcance para todos no lo veo factible porque al menos esta urbanización es enorme, pero estamos trabajando en poder tener generadores en las garitas de ingreso, en el gimnasio y en administración. Es complicado laborar sin luz. Esperamos en los próximos meses poder adquirir esto”, dijo Alarcón.

Byron Sanmiguel Es residente de una de las pocas urbanizaciones que cuentan con generadores de energía, por lo que considera que es vital que las ciudadelas inviertan en estos artefactos para dar un mejor servicio. Para Sanmiguel, por los altos valores que pagan en alícuotas los residentes de La Puntilla, merecen contar con generadores. Donde él reside, cada condominio tiene un generador, que no permite el uso de acondicionadores de aire, pero sí del resto de artefactos.

EXPRESO pudo conocer que son muy pocas las urbanizaciones que cuentan con generadores de energía en la vía a Samborondón. Y en las urbanizaciones que están conformadas exclusivamente por condominios, se vuelve más factible la utilización de generadores.

“Nosotros tenemos varios generadores de energía, uno por cada edificio, y gracias a Dios desde que la luz se va no hemos sido tan afectados. Lo único que no se puede prender mientras no haya energía eléctrica es el acondicionador de aire, porque hay un bloqueo, pero de ahí todo sirve”, mencionó Byron Sanmiguel, residente de una de las pocas ciudadelas que cuentan con generadores, quien explica que “esto ya vino con la urbanización, así fue entregada y me parece excelente porque con el calentamiento global y todo lo que se viene en el mundo, cada vez será más necesario. Así que todas las urbanizaciones deberían apuntar a eso”. El ciudadano reveló que paga casi $ 500 por alícuota.

Mientras tanto, algunos expertos consultados por Diario EXPRESO coincidieron en que esta es una alternativa que poco a poco irá ganando más espacio en Ecuador.

Fernando Huamán Como residente y exadministrador de la ciudadela La Puntilla, asegura que las afectaciones para los ciudadanos son múltiples. Considera importante que las administraciones de las urbanizaciones puedan hacer el esfuerzo por adquirir generadores de energía al menos para las garitas, áreas sociales y administración. Aprueba que las próximas ciudadelas que se creen tengan ya incluidos los generadores de energía.

“Pedir hoy que todas las ciudadelas tengan un generador de energía es casi imposible, por los altos costos que esto generaría. Sin embargo, considero que las urbanizaciones que se construyan a futuro deberían contar con esto”, manifestó el arquitecto César Hidalgo.

Por su parte, Moisés Suárez, experto en construcción y propietario de una constructora, sugirió que los generadores se ubiquen en cada cuadra de las ciudadelas. “Un generador enorme por cada cuadra sería lo más viable; pero esto haría que las casas se encarezcan un poco más, aunque valdría la pena”, opinó el profesional, que apuntó a los paneles solares como otra alternativa.

Opción. Son pocas las ciudadelas de La Puntilla que tienen generadores. CORTESÍA

Para Suárez, lo que se vive hoy es también falta de planificación. “Nadie lo pensó y ahora esas son las consecuencias. Se deben trabajar las próximas urbanizaciones pensando a largo plazo”, precisó.

Mientras tanto, los continuos cortes de energía han llevado a algunas ciudadelas de esta zona a adquirir pequeños generadores de energía para las garitas de ingreso, para así evitar otro problema que se viene dando desde hace tiempo: las demoras y largas filas en los accesos.

