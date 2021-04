Universidad de Guayaquil: Un peregrinar por lograr sus títulos

Cuando Cindy Aguirre Bohórquez se graduó de psicóloga clínica, en octubre de 2019, en la Universidad de Guayaquil, pensó que por fin podría continuar con otros de sus sueños: postular para oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y paralelamente seguir una maestría en su área. Sin embargo, la falta de su título profesional mermó sus metas y la ha obligado a vivir un constante peregrinar en la búsqueda de ese documento.

“Tengo más de un año gestionando la emisión de mi título profesional; pero, por varias circunstancias, todavía no lo recibo. Primero me pusieron como excusa el paro de octubre de 2019 en donde las actividades se trastocaron a nivel nacional; al año siguiente vino la pandemia y las labores pasaron a la modalidad de teletrabajo; ahora ni siquiera me responden los correos que he dirigido a las autoridades de la universidad, donde les ruego que me entreguen el documento para ejercer mi profesión con normalidad”, relata.

El problema de Cindy no es el único. En la Universidad de Guayaquil hay cerca de 3.000 profesionales graduados desde hace cuatro años, en diferentes facultades, que todavía no reciben sus títulos. Esta situación les ha truncado oportunidades laborales y académicas; y les ha generado pérdida de tiempo y estrés en el intento de lograr sus objetivos.

Quiero decirle a los graduados que esta nueva administración está tomando las acciones necesarias para que pronto sus títulos lleguen a sus manos.



Sofía Lovato, vicerrectora de la Universidad de Guayaquil



Las nuevas autoridades de la Universidad de Guayaquil, que llevan dos semanas de haber asumido sus cargos, aseguran estar buscando los mecanismos necesarios para solucionar, en la brevedad posible, el problema de los graduados. De hecho, el martes pasado, varios de los perjudicados fueron convocados a la secretaría general de la institución, donde se procedió a la entrega del documento.

Pero en la lista no constaban Aguirre, tampoco Fabio Figueroa Mena, quien a pesar de haber sustentado la tesis para graduarse de abogado, en octubre de 2020, todavía no le han asentado las notas y por ello, tampoco tiene su título profesional.

“Debido a la pandemia sustenté mi tesis vía online; pero luego tuve que entregarla de manera presencial en la facultad de Jurisprudencia, donde me dijeron que en 15 días tendría mi título, pero todavía nada de nada”, señala Figueroa, quien al igual que Aguirre ha perdido varias ofertas laborales y tampoco ha podido seguir una carrera de cuarto nivel, debido a que no tiene el documento que lo acredita como profesional.

La semana pasada, cientos de egresados acudieron a la Universidad de Guayaquil para pedir información sobre su título profesional. Amelia Andrade / EXPRESO

Según el instructivo del proceso de titulación de grado de la universidad, el acta de calificación final debe emitirse en un plazo no mayor a dos días hábiles, luego de receptadas las rúbricas para la evaluación de la sustentación. En el caso de Figueroa ya ha pasado más de un año de aquello y todavía no puede hacer uso de ese documento.

La Facultad de Jurisprudencia y la de Filosofía son las que tienen el mayor número de títulos represados desde 2017; pero las otras 15 unidades académicas no están exentas de este problema, reconoce Sofía Lovato, la nueva vicerrectora del alma máter, quien el miércoles pasado mantuvo una reunión con los respectivos decanos, para revisar los procesos y conformar una comisión técnica que buscará agilizar la entrega de los diplomas (ver la subnota).

“Debemos cumplir con la revisión de la documentación para que los títulos tengan validez y no se presenten inconvenientes como los que se dieron en administraciones anteriores, que originaron la destitución de autoridades por la emisión de documentos ilegales”, recordó.

Medida Varios grupos de egresados de la Universidad de Guayaquil anunciaron que realizarán marchas y plantones para exigir la emisión de sus títulos profesionales.





Pero esto no convence a los perjudicados, especialmente a quienes en enero de 2020, antes del inicio de la emergencia sanitaria en el país, llevaron el problema hasta la Defensoría del Pueblo, entidad que abrió un expediente y dispuso una vigilancia al debido proceso dentro de la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil. También hizo un llamado al Consejo de Educación Superior (CES) para buscar una solución.

Las autoridades de la entidad educativa cuantificaron que había 6.000 casos de este tipo en las diferentes facultades, pero que solo 800 de Jurisprudencia estaban pendientes por supuestos incumplimientos de procesos administrativos provenientes de administraciones anteriores.

Entre esos incumplimientos estaban la falta de registro de notas, ausencia física de las actas firmadas que habían sido sustraídas de cada facultad, certificados de prácticas preprofesionales y de papeles de vinculación con la comunidad, que impedía que los estudiantes puedan sustentar su récord académico.

A esas excusas antiguas, ahora se suman otras como la pandemia, las actividades no presenciales, entre otras, que alargan el proceso de entrega de títulos y que han llevado a la desesperación a los perjudicados que cada día ven cómo se esfuman los sueños de ejercer su profesión.

Una de ellas es Ángela Moreira Castillo, quien en 2020 debió recibir el título de abogada. “He cumplido con todos los requisitos para titularme; tengo el certificado del Consejo de la Judicatura por haber cumplido las horas preprofesionales, pero aún no recibo mi título”, indica, al señalar que esta situación le ha originado problemas, especialmente para conseguir un trabajo dentro de su rama de estudios.

Lo mismo dice Hugo Lema, de la carrera de Sociología, quien se graduó en el periodo de 2019. “He perdido la oportunidad de ascenso laboral. Tuve que dejar el trabajo porque me quisieron reubicar en el área de archivo. Con mi título eso no hubiese ocurrido. Tampoco puedo postular a una maestría y seguir preparándome”, se lamenta el profesional.

La vicerrectora de la Univedrsidad de Guayaquil, Sofía Lovato, se reunió con los decanos de las facultades de Jurisprudencia y Filosofía. Amelia Andrade / EXPRESO

Conforman Comisiones Técnicas para evaluar casos

Dos comisiones técnicas ha conformado el vicerrectorado de la Universidad de Guayaquil, con miras a agilizar la entrega de los títulos a los egresados de las facultades de Jurisprudencia y de Filosofía, donde existe el mayor número de títulos represados, informó Sofía Lovato, vicerrectora de la institución, al señalar que un trabajo similar se realizará en otras unidades académicas.

La autoridad manifestó que en la Facultad de Jurisprudencia hay 836 casos de títulos no entregados desde hace tres años. De ellos, 620 han sido revisados y 236 ya están registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En cambio, en la Facultad de Filosofía hay 650 títulos represados, de los cuales 300 pasaron la revisión y 120 fueron registrados.

“Las comisiones están revisando los documentos de cada estudiante y constatando que no falte ningún requisito para que el documento sea entregado en el menor tiempo posible”, destacó, al explicar que esto podría tardar por lo menos dos meses y medio, ya que la nueva administración debe generar la solicitud de una nueva clave para continuar con el proceso. Además, no puede descuidar el cronograma académico, las clases virtuales y todo lo inherente al vicerrectorado.

Indicó que algunos casos presentan incumplimiento de la malla u olvido de ciertos requisitos que son necesarios para la legitimidad del certificado profesional.

A los involucrados se los ha citado a la universidad para que realicen la firma de actas de calificaciones para poder despachar sus solicitudes.