Una mujer fallece en accidente de tránsito en la avenida del Bombero

El siniestro de tránsito se registró la madrugada de este martes 28 de octubre en el oeste de Guayaquil

Una mujer falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida del Bombero, en el oeste de Guayaquil, la madrugada de este martes 28 de octubre, en que se registró una llovizna en varios sectores de la urbe porteña.

El hecho se registró minutos antes de las 06:00. Según versiones preliminares, un vehículo de color rojo se estrelló contra un muro de concreto que separaba carriles en la avenida del Bombero, en el sentido hacia la avenida Carlos Julio Arosemena. La calzada estaba mojada producto de la llovizna.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) acudió al sitio para constatar el hecho y brindar la asistencia necesaria.

Entidades de rescate indicaron que la conductora del carro falleció en el sitio tras el fuerte impacto. Los bomberos retiraron el cuerpo de entre los fierros retorcidos del vehículo. La víctima fue trasladada al Laboratorio de Criminalística, en la avenida José Rodríguez Bonín.

Para facilitar las labores de rescate, la ATM cerró varios carriles de la avenida del Bombero, lo que provocó caos vehicular en ese tramo desde las 06:30, hora en que el flujo de autos comienza a intensificarse en la zona.

A las 07:05, la cuenta @ATM_Transito publicó en X: "Finalizó la atención del siniestro de tránsito reportado. La vía se encuentra habilitada y el tránsito se restablece de manera progresiva en la zona, permitiendo una circulación más fluida".

✅Finaliza la atención al #Siniestro de tránsito reportado.



La vía se encuentra habilitada y el tránsito se restablece de manera progresiva en la zona, permitiendo una circulación más fluida.#CiudadDeTodos https://t.co/Od2kwH1V11 — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 28, 2025

Vía a la costa: Otro accidente genera caos vehicular la mañana de este martes 28 de octubre

Casi en simultáneo al primer accidente, otro siniestro se registró en una zona cercana. Varios sacos de sal que eran transportados en un tráiler cayeron sobre la oreja vial que conecta la vía a la costa con la Perimetral.

Un carril fue cerrado al tránsito para que personal de Urvaseo realice la limpieza de la calzada. Aquello generó caos vehicular desde las 06:30. Hasta las 08:30, los carros circulaban en forma lenta, generando quejas de residentes de la vía a la costa en redes sociales.

