Transportes urbanos: Solo aceptamos la focalización y no la compensación

El sector de los transportistas urbanos han tenido diez reuniones con las autoridades, dos de ellas fueron técnicas, y en todas se han mantenido en que requieren focalización en el precio del combustible y un modelo tarifario. Además han sido enfáticos en decir que no aceptan ningún tipo de compensación, porque con esa estrategia tienen mala experiencia. "Son pan para hoy y hambre para mañana, porque el transporte está politizado y en el pasado las compensaciones o subsidios duraron poco tiempo", dijo a Diario EXPRESO Christian Sarmiento Vélez, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas (Fetug).

“Es viable un subsidio al pasaje que sea focalizado” Leer más

Esta mañana, jueves 23 de septiembre, el gremio junto a la Cámara de Transportistas Urbanos del Ecuador dieron una rueda de prensa donde anunciaron que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dará a conocer la decisión que tomaron las autoridades sobre el precio del combustible, este lunes 27 de septiembre. "Confiamos en que el señor presidente sea sensible a nuestra necesidades, requerimos focalización para que el precio del diésel no esté incrementado cada mes. En septiembre el galón está a 1,65 de dólares y para el próximo mes, el 11 de octubre, se estima que volverá a subir otro 3 %, es decir que se va a encarecer 0,05 de dólares más. Ya no tenemos de dónde sacar el dinero, para ponerle combustible a los buses; en Guayaquil hay 2.650 unidades, de estas 300 están paralizadas por falta de dinero", agregó Sarmiento.

Por su parte el presidente de la Cámara, Miguel Guamán, denunció de que el borrar del anuncio de lo que va a dar el presidente Lasso no les ha llegado, pese al compromiso de que todo se iba a socializar.

El problema del sector transportistas viene haciendo público el problema económico que tienen por el confinamiento del 2020, aforo reducido por la pandemia de la COVID-19 y que el precio de los combustibles están a costos internacionales, tal como lo ha publicado EXPRESO en una serie de artículos, entre los cuales también se analizó la posibilidad de que el subsidio sea directamente para el pasaje.

Desde el 2019 el gremio viene realizando una serie de medidas entre ellas trabajar a medio tiempo, plantones, no poner a circular todas las unidades, cartas a las autoridades entre otras, tal como se ha contado en este Diario.

Adicional a esto, el gremio se mantiene en el pedido de que el Municipio de Guayaquil y de otras ciudades del país deben realizar un estudio sobre el precio del pasaje. Es decir, que junto a la focalización también quieren que suba el precio del pasaje. "No queremos compensación como cero arancel a los insumos. En esto somos radicales en expresarnos", reiteró Guamán.