¿Un Times Square o Shibuya en la 9 de Octubre de Guayaquil? Así lo imagina la IA

En el corazón comercial de Guayaquil, una nueva atracción está acaparando la atención de quienes transitan por la icónica avenida 9 de Octubre, esquina con Pedro Carbo. Se trata de una moderna valla LED instalada en el edificio San Francisco 300, la cual, desde hace varios días, proyecta un clip temático navideño con la imagen de Papá Noel sosteniendo una botella de refresco.

No es Times Square, es Guayaquil: una valla LED evoca el icónico sitio neoyorquino Leer más

La instalación ha generado tanto impacto que ya se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok e Instagram. Los transeúntes no solo se detienen a admirarla, sino que también inmortalizan el momento con fotos y videos, inundando sus perfiles con comentarios que imaginan una 9 de Octubre al estilo de Times Square en Nueva York o el cruce de Shibuya en Tokio, pero en pleno Guayaquil.

"Es como una mini Times Square"

Cecilia Duarte, quien pasaba por la avenida junto a sus dos hijos la mañana del miércoles 11 de diciembre, no dudó en sacar su celular para registrar el espectáculo. “La pantalla parece como las que están en Nueva York. Está muy bonito y hace alusión a la Navidad”, expresó. Durante su parada, notó que el único clip proyectado era el de Papá Noel, generando un ambiente festivo en plena vía pública.

¿Guayaquil hacia un modelo urbano más interactivo?

La llegada de esta pantalla marca un hito en la estética urbana de la ciudad. No solo dinamiza la experiencia de quienes recorren el centro, sino que plantea interrogantes sobre cómo Guayaquil podría incorporar tecnología de este tipo para crear espacios que conecten con un público global.

Un enorme mural digital domina la escena, destacando símbolos culturales locales. IA EXPRESO

Para explorar esta posibilidad, pedimos ayuda a la inteligencia artificial y simulamos cómo se vería la avenida 9 de Octubre llena de vallas tradicionales y tridimensionales, como las de Times Square o Shibuya. Los resultados fueron sorprendentes: las imágenes proyectaron un espacio vibrante, donde lo visual y lo comercial se fusionan para dinamizar la vida urbana. Esta idea, aunque ambiciosa, invita a reflexionar sobre el futuro diseño de espacios públicos en Guayaquil.

La imagen muestra una avenida animada, con edificios decorados por coloridas pantallas electrónicas y luces brillantes que capturan la atención. IA EXPRESO

La imagen actual

En la imagen actual, la estructura destaca por su ubicación estratégica y diseño contemporáneo. La proyección navideña, cargada de colores vibrantes y elementos festivos, contrasta con la arquitectura tradicional del edificio y el movimiento cotidiano de los peatones.

Aunque aún está lejos de alcanzar el nivel de espectáculo del corazón de Nueva York, esta valla LED representa un paso hacia la modernización visual del centro porteño.

RELACIONADAS Concejala pide al alcalde Aquiles Álvarez información sobre anomalías en vallas

La valla LED está instalada en el edificio San Francisco 300, en la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Qué pasaría si Guayaquil escoge ese modelo? Esto dice la IA

Times Square es uno de los destinos más icónicos de Nueva York, conocido por sus enormes pantallas LED, luces brillantes y la constante afluencia de turistas y locales. Es el epicentro del entretenimiento, con teatros, restaurantes y tiendas que nunca duermen. Su energía vibrante lo convierte en un lugar único y representativo del dinamismo urbano. Le pedimos a la inteligencia artificial de ChatGPT tres pros de convertir a la avenida 9 de Octubre en ese mágico espacio. Esto fue lo que nos dijo.

Impulso al turismo y la economía local. Un entorno lleno de vallas interactivas y tridimensionales sería un atractivo único para los visitantes nacionales e internacionales, fomentando el turismo urbano. Este tipo de modernización podría incentivar la apertura de negocios, restaurantes y actividades culturales en la zona, beneficiando la economía local. Modernización y proyección internacional. Una avenida moderna y tecnológicamente avanzada posicionaría a Guayaquil como una ciudad innovadora y de referencia en la región. Esto ayudaría a cambiar la percepción de la ciudad, atrayendo inversiones y nuevos proyectos que refuercen su imagen como un destino cosmopolita. Espacios dinámicos e interactivos. Las pantallas LED y vallas tridimensionales pueden usarse para proyectar contenido cultural, educativo y publicitario. Además, podrían integrarse eventos en vivo o arte digital, creando un espacio que no solo sea visualmente atractivo, sino también participativo para los ciudadanos.

Concejo Cantonal de Guayaquil reformó ordenanza sobre publicidad exterior

Manabí es declarada Región Gastronómica Mundial 2026: ¿Qué la hace tan especial? Leer más

En la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil, realizada el 6 de diciembre, se aprobó en segundo debate la ordenanza sustitutiva a la ordenanza que regula la publicidad exterior en el cantón. La nueva normativa permite la instalación de vallas tridimensionales en propiedades privadas, además de eliminar restricciones en vías en las que no se podían implementar publicidad.

EXPRESO se contactó con el Municipio de Guayaquil para conocer información sobre los planes que existen en torno a la valla LED instalada en avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Se espera una respuesta de la institución.

En TikTok debaten el nombre que le pondrían a la avenida

El fenómeno ha sido un éxito rotundo en Tiktok, donde los videos muestran cómo la valla LED ilumina las calles de Guayaquil, acompañada de la letra de la canción: "In New York (ayy, ah-ha) / Concrete jungle, where dreams are made of". Los usuarios de TikTok no solo destacan la similitud con Times Square, sino que celebran la modernización de la ciudad.

En los comentarios, muchos usuarios se han divertido preguntándose si deberían llamar a la zona "New Guayaquil" o "Guayayork".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí