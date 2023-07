El Teatro Ensayo Gestus revisa sus inicios con la obra que los puso a caminar

Tal como ha sucedido con algunos de los miembros del Teatro Ensayo Gestus, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, igual ha ocurrido con la puesta en escena de ‘Q.E.P.D.’, desde que cierto fin de semana de 1988 el grupo guayaquileño dio sus primeros pasos en el medio cultural local, y lo hizo con esta obra.

De aquel grupo inicial que tuvo su primera presentación en la ya desaparecida sala del Teatro Experimental Guayaquil, solo Virgilio Valero reitera presencia esta semana, cuando Gestus haga un repaso a su memoria, colocando en escena de nuevo a ‘Q.E.P.D.’ (Que en paz descanse).

“En aquellos días de 1988, yo dirigía la obra, actuaban Franklin Hurtado y Ana Gálvez. Esta vez me toca actuar”, aclara el fundador del grupo Gestus.

En esta ocasión, la dirección es responsabilidad del cubano Bernando Menéndez.

La presentación de esta semana en la sala de teatro de Casa Zona Escena no es un hecho menor. La agrupación guayaquileña festeja 35 años de creación.

“Cada vez que la hemos vuelto a hacer, ha resultado un gran reto, pero esta obra nos resulta muy significativa. Fue nuestra primera puesta en escena”, recuerda Valero, quien señala a María Sacoto, como su acompañante para contar la historia que escribió en 1969 el dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo, la cual no está demás decir que es una de sus creaciones más emblemáticas.

A lo largo de estos 35 años Gestus ha lanzado cada cierto tiempo ‘Q.E.P.D.’. “A veces con otros a actores o directores”, menciona Valero y es entonces cuando habla de quien asume esta vez el derrotero de esta nueva versión.

“Bernando propone un montaje donde se conjugan elementos de teatro contemporáneo, recursos de multimedia para escenificarla”, señala Valero.

Por su parte, Menéndez destaca la importancia de ‘Q.E.P.D.’, no solo para Gestus, si no para el teatro nacional. “Los ecuatorianos no han sabido darle la importancia que tiene esta obra y lo grande que es su creador, ‘Pipo’ Martínez Queirolo, y lo dice un cubano que lleva 25 años en esta ciudad”.

En el tiempo que reside en el país Bernando Menéndez se ha ganado un gran reconocimiento por su trabajo, sin dejar de contar que al trasladarse al Ecuador dejó atrás en su lugar de origen una enorme trayectoria, tanto de actor como director; tanto para el teatro como para la televisión.

En el caso de ‘Q.E.P.D.’, ha sido traducida en varios idiomas y presentadas en algunos países.

El Teatro Ensayo Gestus la llevó en 2005 a Cuba, en representación de Ecuador, para montarla en el XII Festival Internacional de Teatro en La Habana, donde dejó “excelentes apreciaciones de la crítica especializada”, según recuerda Valero.

También se la ha difundido en festivales nacionales como el XIX Festival de Teatro, en Manta; el VIII Festival Internacional, en Quito; el XI Festival ‘José Martínez Queirolo’, en Guayaquil.

Por su parte, para María Sacoto es la primera vez que asume un rol en la puesta en escena que hace el Gestus de esta obra, su relación con la dramaturgia de Pipo Martínez no es nueva. Ella fue parte del grupo de teatro que el guayaquileño dirigió en el Colegio Guayaquil, donde estudió la actriz. “Tuve la suerte y el orgullo de shaber sido dirigida por él”.