tablets dase
El tema de las tablets y becas en Guayaquil fue anunciado por el gerente de DASE.MIGUEL CANALES

Tablets en Guayaquil: estos son los estudiantes que las recibirán, según el gerente

El programa de la DASE prioriza a alumnos con méritos académicos y pensiones de hasta $50

La Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) anunció que entregará 1.000 tablets a estudiantes de escuelas fiscomisionales y privadas de Guayaquil con pensiones de hasta 50 dólares.

El gerente general de la entidad, Virgilio Pesantes, detalló a EXPRESO que la cantidad será menor que en ocasiones anteriores. “Muchas veces el volumen genera desorden. Vamos a destinarlas a estudiantes relacionados con la carrera y que tengan méritos académicos”, precisó.

Pesantes explicó que la entrega forma parte de un modelo integral:

  • Capacitación a docentes. La DASE entrega libros y materiales de apoyo.

  • Control del uso de tablets. El seguimiento permitirá garantizar que permanezcan en la institución educativa.

El funcionario insistió en que el programa no solo se centra en la entrega del dispositivo, sino en que este se complemente con una metodología de formación y capacitación.

El presupuesto en la DASE aumenta

La DASE maneja actualmente un presupuesto de 14 millones de dólares. Sin embargo, para 2026 se proyecta que ascienda a 19 millones de dólares. La apertura oficial del presupuesto está prevista para el 15 de enero de 2026, aunque aún requiere aprobación en el Concejo Cantonal.

“Algunos pasos se darán en octubre y noviembre”, remarcó Pesantes, quien detalló que fue aprobado ya de manera interna por la DASE y la Alcaldía, liderada por Aquiles Álvarez

