Tras las quejas emitidas por los usuarios de Interagua este 29 de mayo, las que denunciaron haberse quedado sin agua de un momento a otro, el consorcio Interagua emitió un comunicado en el que informó que debido a la turbiedad registrada en el río Daule, el servicio de agua potable fue suspendido de forma parcial.

"Se registran altos niveles de turbiedad en el río Daule , lo que dificulta la captación de agua cruda para su procesamiento. Por ello nos veremos obligados a realizar una restricción parcial del servicio hasta que existan las condiciones adecuadas para retomar la producción al 100%", publicó en un comunicado hace unos minutos.

SI bien en la información emitida no se ha precisado por cuánto tiempo estará suspendido el servicio, ni a qué se debe ese aumento en el grado de turbiedad; la entidad enumeró las zonas que se verán afectadas. Entre ellas la Cooperativa Nueva Victoria, el recinto Pampa Lucía, la cooperativa Los Pinos; y todos los usuarios de Amagua, entre quienes constan los que habitan en La Puntilla, y Nobol.

Qué clase de comunicado es este. Tan básico. Informan a las patadas. https://t.co/CW6IsE64OZ — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) May 29, 2023

A Ángel Duarte, quien habita en La Puntilla, este corte lo toma por sorpresa. Mas, lo que quisiera entender recae en por qué la zona se tornó turbia.

"No sé si responda a un daño ambiental, algún tipo de fenómeno o algo causado por la naturaleza. Allí está lo más grave, sobre todo porque no es la primera vez que ocurre. Que nos quedemos sin agua o no, no me llama la atención porque esto pasa a diario o al menos dos veces por semana. Que el agua pueda estar contaminada no se da así por así, sin embargo está pasando es allí hacia donde deben ir nuestros cuestionamientos", señaló Duarte.

Karina Zambrano, quien habitan en el cantón Daule, exige que les confirmen cuántas horas pasarán sin el líquido vital. "Sin son 5, 10, 20 horas o más, exijo que nos digan. Solo así podremos saber si dos botellones serán suficientes o si hay que recurrir a los tanqueros, como pasa en Durán. Si dan aviso que sea ahora que es temprano y sabemos aún qué hacer", señaló.