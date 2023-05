Guayaquil: 22 sectores se quedan sin agua por 10 horas este 23 de mayo

Otra vez decenas de barrios de Guayaquil se quedarán sin agua. Así lo dio a conocer, a través de un comunicado, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), que indicó que a fin de colocar equipos de medición serán 22 los sectores que se quedarán sin el servicio de agua potable por alrededor de 10 horas.

La interrupción será este 23 de mayo, de 9:00 a 19:00, y Emapag, a decir del comunicado, supervisará las suspensiones que realizará la operadora Interagua. Entre las zonas afectadas, como se detalla en la publicación adjunta, están las cooperativa 16 de Mayo, los Olivos, Zalatiel Toral, Nueva Ciudad, Todos Unidos al fin Venceremos, Brisas del Salado y 25 de Julio.

#EMAPAGEP supervisará las próximas suspensiones temporales del servicio de agua potable a realizarse por la operadora @interagua. pic.twitter.com/AIdAxiKSOV — EMAPAG-EP (@emapagye) May 21, 2023

Si bien Emapag ofreció disculpas a la población, esta hizo énfasis en que todas las semanas hay una razón para que se dé un corte, por lo que no quieren disculpas sino "soluciones".

"Desde hace ya varios años, Interagua o Emapag tienen razones, cualquier excusa, para indicar por qué nos quedamos sin el servicio. No es nuevo esto, es tan repetitivo ya que nos cansa. Por eso lo que menos quiero son disculpas, sino soluciones a que estos escenarios ya no se estén dando. El año pasado tuvimos decenas de decenas de cortes, este año no queremos ya que pase igual porque nos motivan a salir a las calles para exigir un cambio integral. Sabemos que nuestras tuberías son obsoletas, entonces hagan algo. Inviertan. La nueva administración recién empieza, puede dar respuesta a nuestra problemática", indicó Carolina Santiesteban, habitante de sur de la ciudad.

De igual forma opina Silvia Chicho, quien se quejó que estos cortes los experimenten todos los días. "No solo serán mañana, todas las noches en muchos sectores del sur están cortando el servicio de agua sin avisar y nadie te explica por qué", denunció.

@interagua Hasta qué hora estamos sin agua en las Acacias, sur de Guayaquil. Toda la tarde sin el servicio. — Oscar García (@oscaragl_) May 20, 2023

No obstante, a raíz de que ambos consorcios publicaron la información en sus cuentas oficiales de Twitter, usuarios de otros puntos del Puerto Principal, como Urdesa, Colinas de la Alborada y vía a la costa, aseguraron ser víctimas de la misma problemática desde el pasado 21 de mayo incluso.

@interagua no hay agua señores en el sector cooperativa Pajaro azul norte de Guayaquil deberían de avisar que van a realizar algún trabajo no cortar así por así — K A R I ☘💫 (@soykarinamayors) May 20, 2023

"Otra vez se fue el agua en vía a la costa. Son un desastre", publicó Rafael Sandoval.

"Desde la tarde del domingo (21 de mayo), Colinas de la Alborada no recibe el líquido vital. ¿Qué les pasa señores de Interagua? ¿Creen que somos gatos y nos bañamos lamiéndonos? Más seriedad, por favor. Estos hartos de este escenario. Que venga el agua ya. Hay negocios afectados, familias que han gastado dinero en botellones. Avisen por lo menos, que no somos adivinos", exhortó Doménica Ascencio, residente.