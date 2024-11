En menos de una hora, tres asesinatos se registraron en el suburbio de Guayaquil

Los sicariatos no paran en el Puerto Principal. La noche del viernes 29 de noviembre, las calles del suburbio de Guayaquil se convirtieron en escenario de violencia extrema, dejando un saldo de tres personas fallecidas en menos de una hora.

El primer hecho violento tuvo lugar a las 22:45 en la intersección de las calles G y la 29. Edwar Dueñas Lozano, de 23 años, fue atacado a tiros mientras se desplazaba en motocicleta junto a su pareja, quien también resultó herida.

Según información proporcionada por la Policía Nacional, Dueñas tenía antecedentes penales y habría pertenecido a una organización criminal. Además, se encontraba bajo amenazas provenientes de integrantes de su misma agrupación delictiva.

Su acompañante, quien también registra antecedentes penales, fue trasladada a un centro de salud donde hasta la publicación de esta nota permanecía hospitalizada.

Los otros casos registrados

Treinta minutos después, en la esquina de las calles 26 y Cuarto Callejón S, sicarios en motocicleta acabaron con la vida de Stalin Sosa, de 50 años. La Policía indicó que Sosa tenía antecedentes penales y era conocido por su consumo de drogas. Fue atacado mientras se encontraba consumiendo dichas sustancias.

Finalmente, a las 23:40, en las calles 44 y la G, Lenin Coello, mecánico de profesión, fue asesinado a tiros frente a su negocio.

Con estos hechos, el distrito Portete alcanza un total de 199 muertes violentas registradas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.

Pedido de la ciudadanía

Frente a casos de este tipo, cada vez más comunes en esa zona de la ciudad, las familias exigen a las autoridades control permanente, no solo operativos. Denuncian que estos son esporádicos y que se intensifican solo durante unos días cuando se registra un hecho violento en el distrito Portete.

"Aquí no se vive en paz y, como lo hemos dicho ya tantas veces, nos sentimos aterrados. Las autoridades han llegado a decir que estas muertes responden a ajustes entre bandas; y sea cierto o no, el hecho de escuchar disparos, a veces ráfagas de balas, nos pone mal. Es como vivir de forma eterna en un campo de guerra y eso, en definitiva, no es vida. Y todos sabemos que hay víctimas colaterales: niños, padres, vecinos, gente trabajadora, adultos mayores que simplemente están caminando y haciendo su vida. Eso no se lo puede permitir más. Rogamos por ayuda. La necesitamos", señaló Karla Solórzano, guayaquieña.

De forma similar opinó Washington Carrera, habitante del suburbio, que se ha visto obligado a cerrar su negocio a causa de las extorsiones. "Esa es otra razón por la que aquí no se puede vivir. No es justo que nos veamos obligados a dejar de trabajar en lo que ha sido nuestra vida, por temor. Eso me pasó a mi tras recibir una amenaza. Ahora no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared, y bajo una sensación estresante: de indignación y miedo", reconoció.

