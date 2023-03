Para este 15 de marzo, está previsto un nuevo corte de agua en al menos 17 sectores de Guayaquil. Así lo dio a conocer Emapag, a través de un comunicado enviado a esta Redacción la tarde de este 14 de marzo.

Según la institución, por hacer pruebas de paso para encontrar pérdidas y fugas en la red, desde las 23:00 del 15 de marzo hasta las 05:00 del 16 de marzo, se suspenderá el suministro en la cooperativa 5 de Diciembre y las ciudadelas Santa Mónica y Santiaguito de Roldós.

Por cambios en la instalación de las válvulas, asimismo no habrá agua potable en Los Ceibos, Colina de Los Ceibos, Ceibos Norte, Las Cumbres y Ceibos Altos desde las 08:00 hasta las 18:00. El mismo día, sin embargo, pero por la noche, a partir de las 22:00, por hacer pruebas en la red, el servicio se suspenderá hasta las 05:00.

A la ciudadanía esta situación le genera una serie de molestias, puesto que advierten que no es la primera vez que se reporta un corte en este sector. "El año pasado y el anterior, hubo una serie de cortes, incluso algunos no programados, que no nos daban chance a hacer nada. Nos pasamos comprando más botellones que comida. Al parecer, este 2023 será igual. Este es el tercer corte que al menos registra el vecindario. No lo entiendo. Si las cañerías están ya viejas, la inversión macro debería incluir un cambio integral. Cueste lo que cueste. Es mejor ya hacer un solo gran gasto, que estar haciendo una obra parche tras otra", se quejó Daniel Garay, habitante de Los Ceibos.

No hay día que un barrio o sector guayaquileño no sufra un corte. Pasa siempre, toda la vida. Me gustaría que haya mejoras en el servicio. Pienso que todo esto responde a la falta de un mega plan o una mega obra para la ciudad. Ya es necesaria. Sonia Palacios,

​guayaquileña

En un horario similar (desde las 22:00 del 15 de marzo a las 06:00 del 16 de marzo), el sector de Las Peñas, de La Concordia, Ciudad Nueva, la parroquia Roca, entre otras tantas, se verán afectadas porque en el sistema se instalarán válvulas.

Frente a ello, la comunidad ha dicho que llevará el registro de cuántos cortes y por qué motivo se darán en Las Peñas. "Quiero saber si habrá más y si serán también por el cambio de las válvulas, porque no sería coherente. Nos hemos cansado ya de sufrir interrupciones de este tipo. Las rechazo, no quiero volver a vivir más cortes, ni estar comprando agua o persiguiendo tanqueros. En este siglo, no. Ya no", precisó Carlos Rodríguez, quien habita en el sector.