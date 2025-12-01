Solca recibe bendición papal y expone su misión ante el Papa León XIV en el Vaticano

SOLCA presentó su labor ante el Papa León XIV y recibió un mensaje que fortalece su compromiso con los pacientes oncológicos

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca), matriz Guayaquil, vivió un momento histórico al recibir la bendición del Papa León XIV durante una audiencia en El Vaticano. Delegados y autoridades de la institución expusieron ante el Santo Padre su propósito central: salvar la mayor cantidad de vidas y mantener viva la esperanza de miles de ecuatorianos que enfrentan el cáncer.

En el encuentro, la delegación entregó al Pontífice la Campana de la Esperanza, un símbolo que representa la victoria de los pacientes al superar la enfermedad. Este objeto encarna la fortaleza y el espíritu de lucha de quienes atraviesan un tratamiento oncológico y resume el mensaje institucional de acompañar incluso en las circunstancias más difíciles.

La comitiva también entregó una caja con el árbol de la vida, una imagen del Papa y cartas escritas por pacientes. Estas misivas, cargadas de fe y gratitud, respaldaron la petición de bendición presentada durante la audiencia.

El Papa destaca la labor humana y especializada que Solca brinda al país

Solca expuso ante Su Santidad su misión fundamental: salvar vidas, ofrecer atención humana y especializada, y acompañar a cada paciente y su familia con dignidad y esperanza. La bendición papal fortalece ese compromiso y reconoce el trabajo del personal médico, de enfermería y de apoyo que sostiene la atención diaria.

En esta audiencia participó también la Junta de Beneficencia de Guayaquil, encuentro que fue posible gracias a la gestión de la Arquidiócesis de Guayaquil y del Cardenal Monseñor Luis Cabrera. Con este respaldo espiritual, Solca renueva su labor y reafirma su voluntad de ser luz, vida y fortaleza para quienes luchan contra el cáncer en el país.

