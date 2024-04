Silencio, el ‘talón de Aquiles’ del Municipio de Guayaquil

Pedidos de entrevista de EXPRESO no son atendidos. Hermetismo y evadir no son buenas opciones, alegan

Pasan los días, aparecen más casos que agitan a Guayaquil y, al buscar el argumento municipal, el silencio muchas veces es la única contestación que obtiene EXPRESO. Ya en un artículo anterior expertos subrayaron que el silencio también comunica y que hay un “manejo erróneo” cuando el departamento de Comunicación pide preguntas antes de un eventual diálogo. ¿Pero qué dice la Ley de Transparencia? ¿Hay una Alcaldía de puertas abiertas ante los cuestionamientos de medios, organismos o de cualquier ciudadano?

Jorge León, analista político, recuerda la importancia de tender puentes y canales de diálogo, sobre todo por temas de transparencia, y recalca que al optar por el hermetismo o evadir responder a través de entrevistas, se crea una “crisis inexistente y seguir rompiendo lazos”.

“Por ejemplo, puedo pactar en un debate cuál va a ser el orden, dónde va a estar mi candidato, eso puedo pactar; pero no puedo pactar qué temas me vas a preguntar, por ejemplo, de seguridad, eso no”, sostiene.

León califica como un error de comunicación que aquellas peticiones no sean contestadas, y hace énfasis en el rol de la ley de transparencia, porque “toda la información es pública”.

“Sería un error gravísimo que alguien oculte información por el ánimo de salir bien librado en la entrevista. Es impresionante cómo las ‘fake news’ (noticias falsas) nos han ganado espacio y por eso hay que informar con la transparencia que el ciudadano exige de la administración pública, de los administradores públicos”, puntualiza.

Mientras que Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explica que aquellas solicitudes de entrevistas o de opinión a funcionarios no están bajo el amparo de ninguna ley, pero sí existe ese deber ser de que los funcionarios públicos informen. Si esto no ocurre, en efecto, el ciudadano es el perjudicado.

Las autoridades electas deben responder a todos los cuestionamientos, porque los medios de comunicación son también parte de las instituciones de una sociedad

Juan Carlos Maldonado Director Instituto Olmedo

“En esa misma línea es necesario identificar cuál ha sido la postura del Municipio de Guayaquil, no solo presidido por Álvarez sino también por sus antecesores, en relación a la transparencia. Siempre hemos encontrado un Municipio opaco”, dice el también abogado.

Espinel aprovecha el diálogo con EXPRESO para dar a conocer que en los acercamientos que ha hecho tanto con la administración de Cynthia Viteri como de Aquiles Álvarez, encontró las “puertas cerradas”.

Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo hemos encontrado un Municipio opaco en relación a transparencia. No solo en la administración de Viteri, sino también de Álvarez Marcelo Espinel

Abogado y subdirector de Ciudadanía y Desarrollo

“Nos preocupa muchísimo que hace un par de meses trabajamos en un proyecto de ordenanza para regular la transparencia en el Municipio y este proyecto fue rechazado por la Procuraduría Síndica”.

Mientras que Juan Carlos Maldonado, director ejecutivo del Instituto Olmedo, remarca que las autoridades electas deben responder todos los cuestionamientos y que él ha visto un panorama similar al de Espinel. “Como Instituto Olmedo hemos hecho solicitudes de información, las cuales no han recibido una respuesta oportuna y en algunos casos no han recibido respuesta”, subraya.

Al consultarle sobre qué temas ha solicitado información, recuerda que la última petición dirigida al alcalde fue un exhorto en referencia a la conformación de la comisión que investiga el uso de $ 2 millones en mejoras a un estadio. “El Cootad dice que no pueden ser los integrantes de una comisión todos del mismo partido político. No hemos recibido algún pronunciamiento del alcalde, solo el escrito de una concejal. No solo es con un medio (la negativa a dar respuestas), creo que existe un desconocimiento de la norma y, por el otro lado, una mezcla o confusión de las preferencias personales y deberes propios de su cargo”, estima.

Ahora bien, en una mirada a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), el artículo 34 del capítulo sexto señala que toda solicitud de acceso a la información pública deberá ser respondida en diez días, tiempo que puede prorrogarse por cinco días más por causas debidamente justificadas e informadas a quien haga el pedido.

Al respecto, hay datos que este medio de comunicación lleva pidiendo desde hace semanas, pero no se han confirmado las entrevistas, que pueden ser presenciales o telefónicas, pero no hay una ‘luz verde’.

Desde la comunicación siempre va a ser importante tender puentes y tener canales abiertos de diálogo, en aras de cumplir mecanismos de transparencia. Hablar con honestidad Jorge León Consultor político

Un caso reciente fue en el que se pidió audiencia con la directora de Recursos Humanos en torno al escándalo del presunto nepotismo en la Alcaldía, que no fue atendido. Otro ejemplo es el de una entrevista con algún funcionario de Patrimonio o Cultura del Cabildo para que explique qué realmente pasó con las obras artísticas que reposaban en el Museo de la Arcilla. Tampoco fue respondido.

Estos son apenas dos casos, pero hay otros en los que el resultado es el mismo: silencio.

