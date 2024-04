Álvarez dice que no tiene casos de nepotismo, pero heredó uno

Fue un día de reacciones. La exalcaldesa Cynthia Viteri reapareció en un video en el que aseguró que no hubo nepotismo en su administración, pero aseguró que familiares de concejales fue una herencia de la gestión anterior (la de Jaime Nebot). El líder del Partido Social Cristiano no se enmudeció y reaccionó en un comunicado, en el que precisó que Mayra Montaño y Egis Caicedo no fueron concejales, ni empleados municipales en ninguna de sus administraciones.

En medio de este cruce de versiones, este martes 16 de abril, en Mapasingue Este se reunieron los concejales y el actual alcalde, Aquiles Álvarez, para una sesión itinerante del Concejo Cantonal. Un momento oportuno para conocer, finalmente, el pronunciamiento de Montaño, actual concejal, y de Álvarez. Sí hablaron.

El alcalde contó a EXPRESO que no tenía nada que decir referente a las declaraciones de Viteri. Que es un tema entre ella y Nebot, acotó. “Entiendo que la exalcaldesa le echa la culpa al exalcalde Nebot y ahora el exalcalde le aclara a Cynthia... Es un tema de ellos; es un partido que estuvo 30 años en el Municipio de Guayaquil”.

Versión. La concejal Mayra Montaño se pronunció sobre el caso ante medios. Joffre Flores/ EXPRESO

Ante la consulta de que si en su administración hay casos de nepotismo, Álvarez lo negó. “No, para nada, puede averiguar y puede verlo”, indicó el funcionario, quien reveló que el único tema que tiene con la concejal Montaño es uno “heredado”. “Es la hija, que está embarazada y no podemos sacarla...”.

Cabe recordar que el lunes 15 de abril, el equipo de Comunicación del Municipio puntualizó a este Diario, a través de un correo, que son dos casos que se encuentran en análisis. “Ambas funcionarias forman parte de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y no del Municipio de Guayaquil”, recalcó.

Mientras tanto, Mayra Montaño contestó, ante varios medios, que su condición de edil es realizar una gestión diferente a contratar. “Como concejal, no contrato, pero de todas maneras si consideran que tengo injerencia en esto, Contraloría en su debido caso tendrá de discernir y aplicar toda la respuesta”, puntualizó, al manifestar que la entidad de control “sacó un documento” en el que, aseguró, se la “excluye de ese tipo de investigaciones”.

“Así vaya y me pare de cabeza a que contraten a mi hija, hermano, no pueden contratar... Estaba viendo que son 168 funcionarios inmersos en este tipo de notificaciones, pero ponen a la Bombón; alguien está interesado en que la Bombón salga del camino”, agregó.

La edil explicó cómo habrían ingresado parientes a trabajar en el Cabildo. “Ingresan por medio de contrataciones que realizan en el Departamento de Recursos Humanos, ya estaban antes que yo entrara”, contó.

Sobre si hay actualmente familiares en la nómina del Cabildo, contestó que “ya salieron” y que “cada quien se defiende, son personas adultas”.

Mientras tanto, la sesión del Concejo duró menos de una hora y se llevó a cabo en la parte alta de Mapasingue Este. Pero fue el tema de la ordenanza para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Guayaquil, en la que participaron los ediles. La mayoría quiso hablar y saludar a los vecinos.

“Esto fortalece la prevención situacional al lado de las mujeres que son violentadas y que sufren todos los días”, afirmó el alcalde, al asegurar que esta propuesta se articula al “plan de política criminal y convivencia ciudadana”.

Peticiones. “Comando guiyi guiyi” y otras leyendas en carteles se observaron en la sesión. Joffre Flores/ EXPRESO

Pero el vecindario se hizo escuchar. Líderes barriales como Eduardo Cagua le pidieron al alcalde y a su equipo a que mejore la calidad de las calles de Mapasingue, y le informaron que los reservorios de agua están obsoletos.

“Ya vamos a tumbarlos y poner zonas verdes”, prometió Álvarez así como que enviará una brigada de la Dirección de Terrenos para que atienda los procesos de actualización de catastros y que para 2025 estaría previsto un proyecto para reconformación de escalinatas.

Al conversar con algunos moradores de distintas partes del cerro, el tema de las calles y escalinatas es lo que más urge atención. Uno de ellos, Ricardo Morán, espera que las promesas se cumplan, pues cada año “las vías se parecen a la luna”. “Esperamos que todo se cumpla porque lleva mucho tiempo abandonadas las obras públicas”.

