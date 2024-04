Señalética en ruinas, otro mal que se multiplica en las calles de Guayaquil

En la vía Daule, cerca del mercado de Montebello, en Guayaquil, un letrero sin láminas ni letras y hasta con sus bases un tanto torcidas llama la atención de los peatones y conductores. El daño y descuido es evidente

Raquel Solano, conductora que a diario utiliza la vía Daule para movilizarse hacia su trabajo, asegura que el estado de esa señalética está intacto desde hace 4 meses. "A fines del año pasado ya vi el letrero igual de destartalado, la ciudadanía le tomó fotos, las subió a redes, hizo un llamado a la ATM para que lo cambie; pero ha pasado el tiempo y nada. Es ya vergonzoso", señaló la conductora; que alerta que la primera vez que notó los huecos en el cartel casi hasta se choca.

A Nadie Ramírez, quien labora en la vía Daule, le parece inconcebible que los agentes de tránsito incluso hagan operativos y controles en el área y no den aviso de lo que ven o se interesen más por los rótulos informativos que debe haber en la ciudad.

"Me enoja que el trabajo que hagan sea a medias o que no se interesen por lo que tenemos. La señalética es vital para una ciudad y sus ciudadanos. La vía Daule, además, es complicada de transitar. ¿Cómo llegar entonces a Montebello? ¿Cómo llegar entonces a la Orellana? ¿Cómo no perderte si buscas estos espacios en la noche, cuando la iluminación es escasa en la ruta, y no eres de Guayaquil? Todo esto causa ser indiferente a lo que pasa con nuestros rótulos. Ojalá que con esta denuncia lo reparen... Y no sé si quienes los dañas o se los llevan son los consumidores de drogas o chamberos. Pero si son ellos, que los sancionen de alguna manera; pero justificarse a que siempre les roben, ya también enoja. Es como lavarse las manos y ya", señaló

