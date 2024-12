Tráfico y semáforos apagados: Así amaneció Guayaquil este 21 de diciembre

A pesar que el Gobierno había declarado el 20 de diciembre como el día que pone fin a los racionamientos eléctricos, un apagón masivo en la madrugada del 21, a escala nacional, causó molestias a la ciudadanía: En Guayaquil, ya con luz de día, habían semáforos averiados en calles concurridas.

Voces ciudadanas

Dominique García salió a bailar con sus amigas al filo de la medianoche, pero el apagón no programado no solo le truncó la noche, sino que la dejó 'atascada': ´''Dos de la mañana, con todas las calles oscuras, la lluvia, no habían taxis y nadie podía venirme a ver, fue un momento de mucha angustia'', relata, agregando que pasaron dos horas hasta que alguien pudo ayudarla.

La mañana del 21 de diciembre, Olga Arias salió a casa de su hija en un taxi, pero en un trayecto recto de 10 minutos en la av. Quito se hizo de casi media hora. ¿La razón? Semáforos que no funcionan, a pesar que no habían cortes programados. ''Uno quiere creer que es por la Navidad que la gente sale a comprar todo'', supone.

Producto de estos semáforos averiados, algunos por robo de cables, se registraron varios accidentes en diferentes puntos la ciudad, como en la Juan Tanca Marengo.

07:35 Aproximadamente

Siniestro de tránsito en la Av Juan Tanca Marengo a la salida de la Martha de Roldós

Sigue dañado el semáforo por hurto de los cables que alimentan de energía eléctrica a los semáforos.#Guayaquil pic.twitter.com/fdVMZZGBfK — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) December 21, 2024

Llegan las diez de la mañana y los centros comerciales abren sus puertas, algunos ya con fila. ''Madrugué para poner los regalos bajo el árbol, porque aún no los he comprado, pero tal parece que no soy el único. Espero desocuparme rápido'', contó a EXPRESO Adrián Maldonado, padre de familia.

Otra queja reportada por usuarios es los altos precios de los taxis por aplicación, pero para los conductores esto puede ser positivo: Ronaldo Carrasco, taxista, cuenta que hoy es un buen día para ellos. Pero con los semáforos apagados, más el movimiento comercial normal de Navidad, la situación se vuelve caótica. El tiempo de una carrera se duplica y hasta se triplica

La ciudadanía pide mayor vigilancia e intervención a las autoridades que controlan el tránsito este fin de semana, pues aunque el movimiento comercial sea positivo, la espera y los 'cuellos de botella' en las vías causan bastante malestar.

