Seis rutas alimentadoras de la metrovía reactivan sus recorridos

A partir de este 19 de septiembre, en Guayaquil se reactivarán seis rutas alimentadoras: cuatro en la Troncal 2, una en la Troncal 1 y una en la Troncal 3. Las unidades funcionarán con el aforo máximo permitido de 43 pasajeros, para precautelar las medidas de seguridad dispuestas por el COE Cantonal frente a la pandemia de la Covid-19.

Entre las rutas que reinician su actividad constan las siguientes:

1.- Ruta Fertisa: Terminal 25 de Julio, Padre Cayetano Tarruel, Arq. Andrés Álava, Av. Don Bosco y retorno por la Padre Cayetano Tarruel hacia la Terminal 25 de Julio.

2.- Ruta Esteros: Terminal 25 de Julio, Lizardo García, Luis Noboa Naranjo y retorno hacia la Terminal 25 de Julio por Lizardo García y la avenida Luis Noboa Naranjo.

3.- Ruta Centro: Parada Plaza Centenario, Pedro Moncayo, Víctor Manuel Rendón, Pichincha y Luque. Retorno hacia la Plaza Centenario.

4.- Ruta Mucho Lote Guamote: desde la Terminal Bastión Popular, por la Dr. Marcel Laniado de Wind, Vía a Daule, Vía Perimetral, Av. Francisco de Orellana y retorno.

5.- Ruta Samanes: Avenida Benjamín Rosales, Antonio Parra Velasco, Isidro Ayora, Francisco Rizzo y Francisco de Orellana. Retorno por la Autopista Narcisa de Jesús hacia la Terminal Río Daule.

6.- Ruta Plaza Dañín: Adicionalmente, las unidades del servicio exprés de la Troncal 2, extenderán su recorrido hasta la parada Aguirre Abad (exteriores del Cuartel Modelo de la Policía) y volverán al sur utilizando la adecuación realizada por la Alcaldía de Guayaquil en el retorno ubicado bajo el paso elevado de la Av. De las Américas y Plaza Dañín.

Para los usuarios esta reactivación resulta más que necesaria, puesto que había recorridos que no se estaban haciendo, lo que dificultaba su movilidad, sobre todo en la noche por seguridad.

"Para llegar a mi casa en la avenida Isidro Ayora, ahora tenía que tomar varias unidades. No era lo mismo. Salgo del trabajo a las 20:00 recién y no me sentía a gusto. Ya era hora de que vuelva el servicio. Ahora solo resto esperar a que todos cumplan con las medidas de bioseguridad. Ese es otro problema", señaló Lidia Sabando, usuaria del sistema de transporte masivo.

Actualmente, la Autoridad de Tránsito Municipal realiza la socialización del reinicio de operaciones de alimentadores de Metrovía mediante perifoneo en las paradas y estaciones, y mensajes de Whatsapp en las zonas de influencia.

El cumplimiento del aforo, así como el uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento de los usuarios en las terminales, paradas y unidades, será controlado por el personal de la Metrovía, Policía Metropolitana y Agentes Civiles de Tránsito.