El ambiente navideño ya se siente en Guayaquil, pero hay ciudadanos que se frenan en pasearse por los espacios donde se han puesto uno que otro adorno y luces parpadeando debido a la ola de inseguridad que todavía golpea a la ciudad. Entre esos se encuentra Paola Morán, del barrio Garay, quien ha visto cómo la calle Panamá y la Plaza de la Administración, ambos en el centro, tienen más color y vida, pero le preocupa ser la nueva víctima del hampa.

“Veo que está iluminado, con más adornos y eventos, pero sin seguridad me freno de ir a recorrer la ciudad para ver todos esos adornos, árboles y focos. Hoy no se puede ir de noche a caminar, que me gustaría hacerlo con mi familia, pero es arriesgarme”, se lamentó la ciudadana.

¡La navidad llegó al Cerro Santa Ana! Instalamos la decoración navideña para el disfrute de habitantes y visitantes a este sector turístico de nuestra ciudad. pic.twitter.com/wNghSkAGxV — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) December 4, 2022

Un reciente sector ‘engalanado’ de los tonos navideños fue el cerro Santa Ana. Estrellas iluminadas y mangueras de foquitos que cubren a las farolas funcionan como imán para los residentes y turistas que quieren tomar un respiro en esta parte alta de la urbe.

Aprueban esta iniciativa que ya se está dando sobre todo en el centro porteño, pero sugieren que ideas similares se promuevan durante todo el año. Asimismo, que haya un plan de trabajo en conjunto con la Policía Nacional y Policía Metropolitana. Esto dejaría como efecto la tan anhelada vida nocturna que se ha esfumado de Guayaquil.

Guayaquil quiere un centro vivo e iluminado no solo por Navidad Leer más

Así opina Marco Lino: “Sin seguridad no se puede hablar de turismo, hay que proteger a la ciudad y sus bienes y así lo disfrutamos todos, que tanto nos falta”, contó.

En Guayaquil, el pasado 1 de diciembre, en la Plaza de la Administración se lucieron elementos característicos de esta festividad. En total fueron 6.000 metros de manguera de luces led las que se colocaron desde Pedro Carbo hasta la avenida Malecón Simón Bolívar, y desde 10 de Agosto hasta Aguirre. Además, se colocó un nacimiento y árbol de Navidad de 12 metros de altura.