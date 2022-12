Guayaquil quiere un centro vivo e iluminado no solo por Navidad

La Plaza de la Administración, así como la calle Panamá, que lo hará dentro de unas horas este 2 de diciembre, permanecerán iluminadas por las fiestas de diciembre, a lo largo de un mes; pero la ciudadanía, que a través de la iluminación asegura sentirse más segura, pide que ambos sitios permanezcan así de encendidos todo el año.

"Diciembre es el único mes donde veo a decenas de familias recorrer ambos puntos del centro, pero no necesariamente porque sea Navidad, sino porque hay color, bulla y, con ello, seguridad de que al menos no te van fácilmente a robar. La calle Panamá es hermosa, ahora ha incorporado incluso unas pequeñas plazas de juegos infantiles; por lo tanto debería estar siempre con las luces tipo LED para que la gente se sienta a gusto de salir a caminar. Sin luz, hay temor. Sin luz, hay robos. Sin luz, no hay vida y el centro se apaga", aseguró Valentina Castro, quien habita en la calle Loja, a unas pocas cuadras del Museo del Cacao.

Durante el encendido del árbol hubo shows artísticos. Decenas de bailarines participaron en él. Cortesía

La noche del pasado 1 de diciembre, la Plaza de la Administración cambió de rostro y se llenó de bastones de colores rojo, verde y dorado. En total, fueron 6.000 metros de manguera de luces led las que se colocaron desde Pedro Carbo hasta la avenida Malecón Simón Bolívar, y desde 10 de Agosto hasta Aguirre. Además, se instaló el tradicional Nacimiento y un Árbol de Navidad de 12 metros de altura.

En la Plaza de la Administración se encontraba Daniela Garcés, quien en compañía de sus hijas, no tardó en fotografiarse con cada elemento navideño que allí halló, entre ellos osos polares, cisnes y muñecos de nieve; y hasta las casas que conforman el Pueblo de Navidad “Wonderland”, elaboradas por la Asociación del Cerro Santa Ana.

Lisbeth Naranjo, quien habita en la Garzota, llegó asimismo junto a sus padres para que sean testigos del acto. "Desde hace 8 años la Plaza de la Administración permanece colorida, pero nunca mis padres habían querido venir. El tráfico del centro siempre los limitaba. Que el sonido de los buses, que la inseguridad, que para qué, me decían... Desde 2020 que llegó la pandemia, ambos se guardaron y se limitaron a salir a lo más básico. Este año quisieron salir, los traje y les encantó. Ver tanta gente en un solo espacio, por suerte abierto, les produjo nostalgia. Se acordaron de su paso por el centro décadas atrás... Su recomendación: que todo el año el corazón de Guayaquil esté con vida", señaló.

Los padres de Naranjo, ambos de 79 años, viven en la décima etapa de la Alborada.

Así permanecerá la Plaza de la Administración, a partir de las 18:30 todos los días, por un mes. Cortesía

A las 18:00 de hoy, en cambio, el show será en la calle Panamá, donde se prenderán con colores alusivos a la Navidad las palmeras y 19 árboles del entorno, además de los postes. .

En 2021, como lo publicó entonces EXPRESO, hubo shows infantiles prácticamente cada semana, lo que sirvió de imán para que las familias y los turistas se instalen en el sector, uno de los corredores gastronómicos más concurridos del Puerto Principal.

Creo que es una buena idea que Guayaquil viva iluminada. Ahora hay tecnología a bajo costo que permite adquirir luces de este tipo que, entre otras cosas, mejoran y dan cabida a la convivencia. Creo que la apuesta del Cabildo para que nos apropiemos del espacio público debe ir ligado a la iluminación. Carla Cassanello,

​habitante de Urdesa

Xaviera Gonzáles, de 27 años, estará esta noche presente en el sitio. Irá con sus primas y dos amigas de la universidad. "Amo la Navidad, juro que lo amo y que me pongo como las actrices que presentan las películas navideñas de Nétflix, quiero visitar cada rincón inspirado en la fecha. La Panamá me encanta porque hay bares y cafeterías y porque en este mes, por lo colorida que están sus plazas, la gente no para de llegar y eso me hace sentir protegida", indicó.