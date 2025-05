Intento de secuestro en Urdesa: niño fue herido de bala durante huida de antisociales

Un niño de 11 años se convirtió en víctima colateral de un violento intento de secuestro registrado la mañana del jueves 29 de mayo en Urdesa Central, norte de Guayaquil.

Varios delincuentes armados llegaron en un vehículo con la intención de raptar a un administrador de un patio de comidas de un centro comercial.

Los antisociales desistieron del secuestro al ver un patrullero, y emprendieron la huida. No obstante, dispararon en múltiples ocasiones contra su objetivo, hiriéndolo con al menos tres impactos de bala, además de realizar varios tiros al aire para facilitar su escape.

En ese instante, un padre de familia transitaba por el lugar en su vehículo particular junto a su hijo de 11 años. Una de las balas disparadas por los delincuentes impactó en la cabeza del niño.

El padre trasladó de inmediato al menor al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los Ceibos, donde fue ingresado de urgencia. Sin embargo, la familia ha denunciado que en dicha casa de salud no cuentan con los recursos ni el personal necesario para intervenir al niño.

“Mi hijo está grave. Me dicen que la cirugía cuesta más de 20 mil dólares y nosotros no tenemos esa cantidad. Solo la ambulancia para trasladarlo cuesta 8 mil dólares. No está en cuidados intensivos porque no hay camas disponibles. Lo tienen en una sala común”, expresó entre lágrimas la madre del menor.

La familia hace un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía y solicita apoyo económico para poder salvar la vida del niño.

También en la calle Costanera, pero en el sector de Mapasingue, Carlos Washington Andrade Avegno fue asesinado el jueves. El hombre, de 43 años y conocido con el alias de Pestañita, fue asesinado a tiros en su negocio de mariscos, ubicado en la ciudadela Quisquís, en el norte de Guayaquil.

