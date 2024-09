Apagón en Guayaquil: sectores ya reportan cortes la noche de este miércoles 18

Comenzaron los apagones nuevamente. A las 22:00 de este miércoles 18 de septiembre se suspendió el suministro de energía eléctrica en varios sectores de localidades ecuatorianas. En Guayaquil, zonas como Huancavilca Sur y los Guasmos Central y Sur fueron las primeras en sufrir apagones.

A esa hora también comenzó el toque de queda dispuesto por el Gobierno central en varios cantones, entre ellos el Puerto Principal. Pese a ello, varios ciudadanos aún circulaban por avenidas como 25 de Julio, Domingo Comín, Machala y Quito, en el sur.

#ENVIVO | La noche del apagón nacional ha traído consigo un toque de queda en Guayaquil. ¿Se cumple la medida? Te lo contamos 🚨💡 https://t.co/t1RuV1U0cf — Diario Expreso (@Expresoec) September 19, 2024

En la ciudadela Huancavilca Sur, varios barrios estaban totalmente a oscuras. En los alrededores del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, varios comerciantes esperaban la salida de familiares de pacientes para vender sus productos, pese al apagón, a la restricción de movilidad y al frío.

"Si no vendo, no como. Las autoridades deben pensar en la gente pobre. Yo no me puedo dar el lujo de quedarme en casa de brazos cruzados", dijo María Mendoza, vendedora de productos alimenticios.

Gabriel Uribe, quien expende alimentos preparados a 1 dólar, señaló que esa es su única fuente de ingresos, por lo que dejar de trabajar le generaría pérdidas. "No queda más que trabajar ante la adversidad y las dificultades que se nos presentan. La gente sale adelante como puede", expresó el comerciante.

Guayaquil ya comienza a enfrentar los cortes de energía eléctrica. Carlos Klinger

Patrullaje en las calles del sur de Guayaquil

Patrulleros de la Policía Nacional y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se movilizaban en diversas zonas del sur guayaquileño donde no había luz. Eran acompañados por efectivos de las Fuerzas Armadas.

En la cooperativa Mariuxi Febres Cordero, en el Guasmo Sur, los alrededores del hospital público de la zona también estaban a oscuras. A pocos metros, sobre la avenida 25 de Julio, decenas de tráileres hacían fila para ingresar a bodegas de contenedores y se preparaban para salir a otras localidades. En estos últimos puntos no había presencia de uniformados hasta las 23:00.

