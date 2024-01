¿Qué sectores se quedan sin agua en Guayaquil hasta el 2 de febrero?

Llegó otra semana y con ella nuevos cortes de agua que afectan, esta vez, a una veintena de barrios del norte y sus de la ciudad. Así lo informó Interagua, a través de un comunicado, en el que detalló los horarios y sitios donde el servicio será interrumpido, en la mayoría de casos, por 9 horas.

Este 30 de enero, la urbanización Los Geranios, y la segunda y tercera etapa de Las Orquídeas, en el norte del Puerto Principal serán los primeros puntos afectados. Que se harán pruebas en la red de agua potable entre las9:00 y las 18:00, indicó el consorcio; que pese a informar con tiempo de los cortes programados, no se ha salvado de las críticas de la ciudadanía que exigen una mejora permanente.

"Desde que inició el año, Las Orquídeas se ha quedado sin líquido vital ya 3 veces. No les creo nada a Interagua. Dicen y prometen que la suspensión se da para mejorar la distribución, pero eso es mentira. Nunca hay agua. Todas las semanas vivimos el mismo calvario. Me enoja tanto esta situación, de la que nadie se responsabiliza", se quejó Ingrid Velásquez, residente del lugar.

Ese mismo día, el 30 de enero próximo, también desde las 9:00 pero ya no por 9 horas, sino que por siete, la Atarazana y la cooperativa Aguirre Abad se verán afectadas. Para el 31 de enero, las cooperativas Horizonte, Flor del Norte, Nueva Frontera, Colinas de la Florida 2, el Mirador 2, entre otras tantas, tendrás asimismo que abastecerse con botellones o tanqueros de agua durante los trabajos previstos a realizarse en la red.

En el sur de la ciudad, también el 31, La Saiba y la ciudadela Villamil experimentarán un corte por 8 horas que empieza a las 9:00. A decir de Interagua, se rehabilitará el servicio en la red. Dos días después, para el 2 de febrero, por la misma razón el líquido vital será suspendido en la ciudadela del IESS, la Naval Sur y la Huancavilca.

En este zona de la ciudad, a habitantes como Marianela Ledesma y Mónica Terán, ambas residentes de La Saiba, no les hace gracia leer los "mismos comunicados cada semana". "Interagua cree que porque nos avisa ya está todo arreglado. Me da igual si avisa con una semana de anticipación, me da igual si nos llenan tanqueros para tres días. Ahora que hay dengue, hasta eso es contraproducente. Que ya hagan las cosas bien de una vez por todas. Estoy harta de que pasando tres días, vivamos los mismos problemas en la ciudad", señaló Terán, dueña de una cafetería.

