Aunque la veda del cangrejo culminó el pasado 2 de marzo, Luis Rodríguez observa que aún existe un impedimento que no los deja avanzar en los Sauces, especialmente a los negocios que están situados sobre la avenida Isidro Ayora, sector que, el pasado 8 de marzo, fue uno de los más afectados con inundaciones por la torrencial lluvia que soportó la ciudad.

Desde 2022, se ejecuta una obra que contempla la reconstrucción de 27 peatonales y el reemplazo del sistema de alcantarillado, de aguas lluvias y agua potable para beneficio de 27.300 habitantes de esa zona norte, con una inversión de 956.758.38 dólares, según anunció el Municipio de Guayaquil, en ese entonces.

El 9 de mayo de ese año, desde una de las etapas intervenidas, la arquitecta María Suárez, administradora de contrato, explicó a través de la cuenta de Facebook del Cabildo, que el contrato empezó el 29 de abril y su tiempo de ejecución era de 8 meses calendario, por lo que los trabajos debieron concluir en diciembre.

No obstante, han transcurrido 11 meses y los comerciantes y moradores de Sauces 6 siguen caminando entre piedras y ahora entre agua empozada y lodo que se forma en el sector, por la temporada invernal.

“No sabemos cuándo terminarán. Aceleraron los trabajos en campaña y ahora están lentos. Todo esto afecta, los comerciantes que trabajamos con mariscos estamos bien afectados con esto. No es igual que antes por el parqueo, estamos sobreviviendo”, señala Rodríguez, quien labora en El Gustazo.

Hasta el pasado lunes 6 de marzo, tanto moradores como comerciantes debían caminar entre piedras, tuberías y hasta puentes de madera que han colocado para llegar a sus casas o negocios.

Arcos. Afuera de algunos locales se han colocado arcos de metal. Alex Lima

Larry Fernández, de Marthita 1, corrobora a Rodríguez en la afectación que han tenido en su economía. “Es incómodo para el cliente porque ‘come tierra’, es un poco desagradable. La única esperanza que tenemos es que todo quede bonito y que se cumplan con los plazos, pero están trabajando lento”, asegura el comerciante, quien en sus cuentas cree que la obra culminará en noviembre.

También observó que durante la campaña electoral que se vivió en el país, previo a las elecciones locales del 5 de febrero de este año, los trabajos avanzaron más rápido y por eso avanzaron en otras etapas. Lo que más le molesta es cómo se ha dejado en la parte exterior de algunos locales, donde no pueden ingresar bien la clientela. “Aquí están afectando fuentes de trabajo, de empleo, una zona cangrejera... pedimos que la obra se acelere porque llega mucha gente de Quito, muchos turistas y se están llevando una mala imagen”, dice Fernández.

EXPRESO solicitó información al Cabildo para conocer si existió una prórroga en la entrega de la obra y si la inversión aumentó; además si existen planes de remediación al sector por la inundación que sufrió el miércoles 8 de marzo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El 28 de febrero, la Alcaldía informó que la obra llevaba un 98 % de avance en la reconstrucción de las peatonales de las etapas 1, 3, 4, 5, 8 y 9. Se trabajaba con la instalación de redes domiciliarias de agua potable.

El detalle Empleos. Según el Municipio, a más del beneficio para 27.300 habitantes de las 7 etapas de Sauces, se ha generado 234 plazas de empleos directos e indirectos.

Ranses Vielman, de Cocolón al Ajillo, asegura que las ventas han sufrido una baja de aproximadamente 30 % por esa situación. “Más que todo a nosotros porque colocábamos las mesas afuera, ahora no lo podemos hacer”, afirma al añadir la temporada invernal como otro factor que los perjudica aún más, porque se inunda esa parte del sector.

En medio del malestar, trabajadores que decían laborar para el Consorcio Sauces 8, que como tal no se lo encuentra en la Superintendencia de Compañías, se apuraban en instalar tuberías mientras otros colocaban el hormigón en algunas aceras de la vía principal.

Fausto Vera, de 72 años, quien reside en la manzana 259 F22, se ve obligado a ‘supervisar’ el trabajo que se realiza en su peatonal. “Yo soy discapacitado, no puedo salir por ahí porque me puedo caer, tengo que darme la vuelta. Desde que comenzó esto no puedo salir por aquí. Nos obligan a estar encerrados, primero fue la pandemia, luego la criminalidad y ahora esto, solo esperamos que pronto se termine. Hacen media cosita y se van”, comentó el morador.

A pocas cuadras William Valencia, de Cangrejo Chelero, recuerda que cuando arrancó la obra les dio “un poquito de dolor de cabeza”. Aunque no se queja de la falta de clientela, reconoce que los trabajos en la zona de parqueo sí molesta a los clientes. Solo espera que los arcos que están colocando para poner toldas afuera de los locales, similares a los que están en la Ruta del Café (calle Panamá), lleven los beneficios que tanto anhelan.